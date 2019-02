LIVE Sport Invernali, DIRETTA 16 febbraio: Federico Pellegrino all’attacco, Wierer e Vittozzi devono rimontare. C’è Shiffrin-Vlhova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi sabato 16 febbraio), siamo nel pieno della stagione più fredda dell’anno e ci aspetta grande spettacolo. Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino che entrano nel weekend conclusivo, ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissimo slalom femminile con la resa dei conti tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: la statunitense ha dominato la stagione tra i pali stretti ma l’altro ieri è stato beffata dalla slovacca in gigante, il duello si preannuncia pirotecnico tra le due stelle del momento ma non bisogna dimenticarsi di altre potenziali outsider che potrebbero fare saltare il banco.

L’Italia non ha grandissime speranze nello sci alpino, dunque massima attesa per lo sci di fondo e per il biathlon. Federico Pellegrino vuole il successo nella sprint a tecnica libera di Cogne, il valdostano gareggerà di fronte al proprio pubblico e punterà alla vittoria in Coppa del Mondo per presentarsi con maggiore fiducia ai Mondiali. Poi in serata tutti con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi impegnate nell’inseguimento negli Stati Uniti: le due azzurre occupano primo e secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, il loro obiettivo sarà quello di recuperare posizione dopo una sprint sottotono per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo. Negli States saranno impegnati anche gli uomini, Dominik Windisch e Lukas Hofer non vorranno deludere. Da non perdere poi il PGS di snowboard, salto con gli sci e tanti altri eventi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi sabato 16 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.15. Buon divertimento a tutti.

Il programma e gli orari degli eventi di oggi

Foto: Valerio Origo