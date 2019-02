Sport in tv oggi (sabato 16 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 16 febbraio ci aspetta una giornata davvero molto ricca con tantissimi eventi in programma. Sport invernali davvero imperdibili: il gigante femminile ai Mondiali, le sprint a tecnica classica per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Cogne, gli inseguimenti per la Coppa del Mondo di biathlon negli USA. Poi tanto spazio agli sport di squadra con i vari campionati nazionali e le semifinali della Coppa Italia di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli eventi sportivi di oggi sabato 16 febbraio con la relativa programmazione tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (16 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI E TV

SABATO 16 FEBBRAIO:

06.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo a PyeongChang) – PGS (maschile e femminile)

06.00 KARATE – Premier League a Dubai

07.00 TAEKWONDO – Turkish Open

08.00 RALLY – Rally Svezia

11.00 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Slalom femminile, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo a Feldberg) – Skicross (maschile e femminile)

11.30-20.00 ATLETICA – Campionati Italiani Indoor (diretta tv su RaiSport dalle 15.50 alle 17.55)

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Cogne) – Sprint tecnica libera (maschile e femminile) (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.00 CALCIO (Liga) – Celta Vigo-Levante

13.30 CALCIO (FA Cup, ottavi di finale) – Brighton-Derby

14.00 TENNIS – WTA Doha, finale

14.00 BADMINTON – Europei a squadre miste, quarta giornata

14.30 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Slalom femminile, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

14.00-20.00 TENNIS – ATP Rotterdam, semifinali

15.00 CALCIO (Serie B) – Benevento-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carpi-Perugia

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Foggia

15.00 PALLANUOTO – Serie A1 femminile, Milano-Verona e Velletri-Rapallo

15.30 CALCIO (Bundesliga) – Hoffenheim-Hannover

15.30 CALCIO (Bundesliga) – Schalke-Friburgo

15.30 CALCIO (Bundesliga) – Stoccarda-Lipsia

15.30 CALCIO (Bundesliga) – Wolfsburg-Magonza

15.30 RUGBY (Top 14) – Zebre-Leinster (diretta tv su DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Willingen) – HS145 maschile

16.00 CALCIO (FA Cup, ottavi di finale) – Wimbledon-Millwall

16.30 PALLANUOTO – Serie A1 femminile, Roma-Torre del Grifo

16.15 CALCIO (Liga) – Rayo Vallecano-Atletico Madrid

17.00 CALCIO (Ligue 1) – Marsiglia-Amiens

17.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Lustenau-Asiago

17.30 CICLISMO SU STRADA – Giro di Colombia, quinta tappa

18.00 GOLF – PGA Tour, Genesis Open

18.00 PALLANUOTO – Serie A1 femminile, Padova-Florentia

18.00 PALLANUOTO – Serie A1 maschile, sei partite (Brescia-Ortigia, Florentina-Bogliasco, Lazio-Roma, Savona-Quinto, Sport Management-Pro Recco, Trieste-Catania)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Vipiteno

18.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Salernitana

18.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Parma (diretta tv su Sky)

18.00-00.00 TENNIS – ATP Buenos Aires, semifinali

18.05 BIATHLON (Coppa del Mondo a Soldier Hollow) – Sprint femminile (diretta tv su Eurosport)

18.15 RUGBY (Pro 14) – Treviso-Scarlets (diretta tv su DAZN)

18.00 BASKET – Coppa Italia, semifinale 1: Cremona-Virtus Bologna (diretta tv su RaiSport)

18.00.00.00 TENNIS – ATP New York, semifinali

18.30 CALCIO (FA Cup, ottavi di finale) – Newport-Manchester City (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga) – Hertha Berlino-Brema

18.30 CALCIO (Liga) – Real Sociedad-Leganes

18.55 PALLANUOTO – Serie A1 femminile, Bogliasco-Ekipe Orizzonte

19.15 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Salisburgo-Milano

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Feldkirch-Fassa

19.30 BOB (Coppa del Mondo a Lake Placid) – Bob a 4

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Ritten-Gherdeina

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Valpusteria-Cortina

20.00 PALLANUOTO – Serie A1, Napoli-Posillipo

20.00 CALCIO (Ligue 1) – Angers-Nizza

20.00 CALCIO (Ligue 1) – Monaco-Nantes

20.30 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Milan (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Milano-Siena (diretta streaming su Lega Volley Channel)

20.30 VOLLEY (Serie A1 femminile) – Conegliano-Filottrano (differita streaming su LVF)

20.30 VOLLEY (Serie A1 femminile) – Novara-Firenze (differita tv su RaiSport dalle ore 00.30)

20.45 BASKET – Coppa Italia, semifinale 2 (diretta tv su RaiSport)

20.45 CALCIO (Liga) – Barcellona-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

22.05 BIATHLON (Coppa del Mondo a Soldier Hollow) – Sprint maschile (foto Eurosport)

Foto: Federico Angiolini