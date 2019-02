LIVE Sci di fondo, Sprint Cogne 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca l’impresa davanti alla sua gente

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Cogne: oggi, sabato 16 febbraio, alle ore 10.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 10.35 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 12.30 per le donne e le 13.00 per gli uomini.

Sarà molto numeroso il contingente dell’Italia, che può sfruttare la tappa casalinga del circuito maggiore: saranno 23 gli azzurri al via, 8 donne e 15 uomini. Certamente tutti i fari sono puntati su Federico Pellegrino che, vista anche l’assenza di Johannes Klaebo, è il favorito numero uno per il successo, a maggior ragione perché corre praticamente in casa, essendo valdostano.

10.11 19ma Elisa Brocard in 3’47″70, intanto il miglior crono è della svizzera Nadine Faehndrich con 3’37″06.

10.09 Greta Laurent è ottava con 3’43″40, nel frattempo non è partita Alice Canclini.

10.05 Il primo crono di riferimento è della slovena Eva Urevc, che aveva vinto a sorpresa anche le qualificazioni a Lahti! 3’39″52 per lei!

10.00 Con la partenza della svedese Linn Soemskar sono scattate le qualificazioni femminili di Cogne!

09.55 Stanno per partire le qualifiche femminili: saranno otto le azzurre in gara: Greta Laurent, Elisa Brocard, Alice Canclini, Lucia Scardoni, Ilaria Debertolis, Francesca Baudin, Francesca Franchi, Chiara De Zolt Ponte.

