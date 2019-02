LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2019 in DIRETTA: azzurri a caccia delle medaglie guidati da Fischnaller

Buonasera e benvenuti alla seconda giornata dedicata allo snowboard parallelo per quanto riguarda i Mondiali di Park City (Stati Uniti). Oggi va in scena la specialità non olimpica (lo è stata per Sochi 2014), quella del PSL, lo slalom. L’Italia, dopo la delusione di ieri, con nessun azzurro nella top-5, va a caccia di un pronto riscatto. Ci proverà a trascinare la squadra tricolore sicuramente il veterano e capitano da anni: Roland Fischnaller. Da seguire ovviamente anche Aaron March, mentre al femminile tenterà il tutto per tutto Nadya Ochner. Tra i favoriti ovviamente Joerg e Loginov che hanno dato spettacolo ieri nel PGS. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del PSL dei Mondiali 2019 di snowboard: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 21.00. Buon divertimento! (Foto: Fisi)

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com