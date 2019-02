Snowboard, Mondiali 2019: Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March, Bagozza e Ochner

Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara.

Alle sue spalle si piazzano lo svizzero Dario Caviezel (1:19.23) e il vincitore di ieri, il russo Dmitry Loginov (1:19.76). Ottima prova anche di Aaron March, che è quinto in 1:20.24 ed avanza insieme al giovane Daniele Bagozza, undicesimo in 1:22.10. Eliminato invece Maurizio Bormolini, che è uscito nella prima run. Rassegna iridata da dimenticare per il campione olimpico Nevin Galmarini, che anche oggi non è riuscito a superare il taglio.

In campo femminile Nadya Ochner si qualifica con l’undicesimo tempo, completando le due run in 1:28.25. Qualificazioni che vengono dominate della Germania con Selina Joerg, oro ieri nel PGS, che fa registrare la migliore prestazione in 1:25.12, davanti alle connazionali Cheyenne Loch (1:25.73) e Ramona Hofmeister (1:26.45).

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com