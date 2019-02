LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2019 in DIRETTA: oro già prenotato da Therese Johaug, azzurre per la top15

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi la giornata sarà dedicata alla 10 km a tecnica classica femminile con partenza a intervalli.

Sembra un’altra giornata di quelle da ricordare per Therese Johaug, che va a caccia del nono oro iridato con i galloni di grandissima favorita, vista la skiathlon e assodato il fatto che in Coppa del Mondo, dove si è presentata, non ha lasciato scampo alle avversarie. Scarse, dunque, le speranze per Ingvild Flugstad Oestberg, che cerca il ribaltone in casa Norvegia, così come per Krista Parmakoski (Finlandia) e Natalia Nepryaeva (Russia). Per quanto riguarda l’Italia, tre sono le azzurre che vedremo: Anna Comarella, Lucia Scardoni e Caterina Ganz. L’obiettivo è legato in particolare a un posizionamento nelle prime quindici-venti posizioni, raggiungibile da almeno una delle tre.

La 10 km a tecnica classica femminile con partenza a intervalli prenderà il via alle ore 15. Vi auguriamo buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Pier Colombo)

La presentazione della gara

