Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: chi riuscirà a battere Therese Johaug nella 10 km tc? Ci provano Oestberg, Parmakoski e Nepryaeva

Sette gare stagionali, sette vittorie: è l’immacolato ruolino di marcia della norvegese Therese Johaug, che domani si presenta da favoritissima d’obbligo al via della 10 km tc femminile dei Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld. La sciatrice, già iridata nello skiathlon in questa edizione, probabilmente centrerà senza problemi la medaglia d’oro anche domani.

La rivale numero uno potrebbe ritrovarsela in casa, e sarebbe la connazionale Ingvild Flugstad Oestberg, che la precede in classifica avendo fatto incetta di punti durante il Tour de Ski (saltato da Johaug proprio per preparare al meglio la rassegna iridata), ma sicuramente Oestberg appare un gradino sotto.

Sullo stesso piano di Oestberg posso essere collocate la russa Natalia Nepryaeva, la quale soprattutto al Tour de Ski ha dato filo da torcere alla norvegese, e la finlandese Krista Parmakoski, che potrebbe giocarsi il podio assieme alle svedesi, sulla cui condizione però c’è un grande punto interrogativo.

Capitolo Italia: contingente ridotto per le azzurre, che non sfrutteranno tutti i quattro posti a disposizione ma per i nostri colori scenderanno in pista Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina Ganz, a cui sarà richiesto soltanto di dare il massimo e finire il più avanti possibile, senza l’assillo dell’exploit.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Espen E / Shutterstock