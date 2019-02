LIVE Sci alpino, Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Sofia Goggia e Nadia Fanchini studiano le linee giuste

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si avvicina la gara di domenica e questo sarà un test fondamentale per tutte le atlete. Finalmente si gareggia su tutto il tracciato senza partenze abbassate o arrivi accorciati. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, reduce dalla medaglia d’argento in superG e da un’ottima seconda prova. Buone indicazioni sono arrivate anche da Nadia Fanchini, mentre Nicol Delago deve riscattare dopo le porte saltate ieri. Sarà un test importante importante anche per Federica Brignone e Marta Bassino in ottica combinata, dove le azzurre puntano ad una medaglia

La prova prenderà il via alle 10.30. Non perdetevi neanche un istante del seconda prova della discesa femminile dei Mondiali di sci alpino ad Are con la nostra Diretta Live. Buon divertimento! (Foto: Barni/Shutterstock)

L’argento di Sofia Goggia in SuperG – I risultati della prima prova – I risultati della seconda prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.24: C’è curiosità nel capire se partirà Lindsey Vonn. L’americana ieri aveva rinunciato. Oggi è attesa al cancelletto con il numero 13.

10.18: Una prova importante soprattutto per l’Austria. Le austriache, nonostante le grandi aspettative, finora hanno deluso molto sia in superG sia nelle prove di discesa finora disputate.

10.13: Il quartetto per la discesa di domenica dovrebbe essere Goggia, Fanchini, Delago, Marsaglia. Brignone e Bassino, invece, utilizzeranno questa prova per preparare al meglio la combinata di domani dove possono puntare ad una medaglia.

10.10: Saranno sei le azzurre presenti al cancelletto di partenza. Questi i numeri: Federica Brignone (2), Nadia Fanchini (10), Nicol Delago (12), Sofia Goggia (19), Francesca Marsaglia (22) e Marta Bassino (25).

10.05: Sarà un test molto importante perchè oggi si gareggerà sull’intero tracciato senza nessuna partenza abbassata o traguardi anticipati.

10.00: Appuntamento alle 10.30 con la terza prova della discesa libera femminile.