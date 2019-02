Sci, Seconda prova Discesa femminile Mondiali 2019: ottime Sofia Goggia e Nadia Fanchini nelle prime posizioni

Buone indicazioni per l’Italia nella seconda prova della discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. Sofia Goggia e Nadia Fanchini sono state le migliori, chiudendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Soprattutto la bergamasca, argento ieri in superG, ha lasciato un’ottima impressione, spingendo particolarmente nella parte alta e poi tirando un po’ il freno in quella centrale e finale.

Una prova comunque ridotta, visto che è stato posizionato un traguardo volante poco prima dell’ultimo salto, per evitare di disturbare gli atleti impegnati nella fase di riscaldamento del superG maschile che si disputerà tra circa un’ora. Il miglior tempo è stato realizzato dalla svizzera Jasmine Flury con 1’14”13, ma l’elvetica ha saltato ben due porte e dunque la sua gara non si può considerare valida.

La classifica reale metterebbe in prima posizione Lara Gut Behrami, una delle pochissime atlete ad aver spinto per tutto il tracciato. Alle spalle della svizzera hanno chiuso a 22 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e a 28 la connazionale Joana Haehlen. A seguire Sofia Goggia e Nadia Fanchini, staccate rispettivamente di 30 e 50 centesimi.

Dietro le azzurre altre favorite per la vittoria di domenica come la svizzera Corinne Suter, la slovena Ilka Stuhec e le austriache Nicole Schmidhofer e Ramona Siebenhofer. In ottica combinata ottima prova per Marta Bassino, che ha ben figurato soprattutto nella parte alta. Alla fine l’azzurra ha chiuso a 86 centesimi da Lara Gut. Più attardate Francesca Marsaglia, Federica Brignone e soprattutto Nicol Delago, che ha sbagliato moltissimo in questa prova, saltando anche due porte.

Foto: LaPresse