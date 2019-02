LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA: Dominik Paris torna in pista, Christof Innerhofer cerca le traiettorie ideali

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto i protagonisti in pista dovranno sfruttare al massimo questa occasione, in vista della discesa che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato.

Dopo lo splendido oro nel SuperG, vedremo nuovamente all’opera Dominik Paris (pettorale numero 9), che inizia il suo percorso di avvicinamento verso la sua seconda caccia alle medaglie. Assieme al fuoriclasse di Merano vedremo Christof Innerhofer (pettorale numero 11) che proverà a rifarsi dopo il quarto posto nel supergigante, quindi Matteo Marsaglia (#24) e Mattia Casse (#42).

Per quanto riguarda i rivali, vedremo come approcceranno alla Olympia gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, gli svizzeri Mauro Caviezel e Beat Feuz, i norvegesi Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal e Aleksander Aamodt Kilde, senza dimenticare i francesi Brice Roger e Johan Clarey ed il tedesco Josef Ferstl.

La prima prova della discesa libera dei Mondiali di Are 2019 prenderà il via alle ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un istante dell’avvicinamento alla gara di sabato. Chi si comporterà meglio sulla Olympia? (Foto: Dominik Paris cristiano barni / Shutterstock.com)

12.04 Per i nostri colori vedremo all’opera il campione mondiale di SuperG, Dominik Paris, quindi Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse.

12.02 Tra poco meno di mezzora vedremo all’opera gli uomini-jet sulla Olympia di Are, con quattro azzurri al via.

12.00 Buongiorno e benvenuti alla prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019.