VIDEO Paris, premiazione Mondiali sci alpino 2019: consegna medaglia d’oro e Inno di Mameli

Dominik Paris ha vinto la medaglia d’oro ai in superG ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. L’Italia centra in questo modo la sua seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo quella di Sofia Goggia, argento ieri sempre in supergigante.

Il video della premiazione di Dominik Paris sul podio ad Are.

Foto: LaPresse