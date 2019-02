Sci alpino, Dominik Paris insegue la doppietta superG-discesa: due soli precedenti in passato ai Mondiali. E in combinata….

Dominik Paris si è laureato Campione del Mondo di superG ai Mondiali di sci alpino ad Are. Per l’altoatesino è la prima medaglia d’oro della carriera, che va a certificare un anno davvero eccezionale per il velocista azzurra, che ha centrato in questa stagione di Coppa del Mondo una straordinaria doppietta a Bormio e soprattutto la quarta vittoria a Kitzbuehel.

Le occasioni per salire sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata in Svezia, però, non sono assolutamente finite, visto che il nativo di Merano parteciperà sabato alla discesa libera e poi probabilmente anche alla combinata. Paris va a caccia di una doppietta d’oro eccezionale nella velocità e che in passato era riuscita solamente a due grandissimi campioni come Hermann Maier (nel 1999) e Bode Miller (2005).

Dominik si presenta assolutamente tra i favoriti nella discesa, anche perchè è l’unico ad aver vinto per due volte in stagione (Bormio e Kitzbuehel). Gli avversari dell’azzurro, però, sono comunque tanti, proprio a partire dall’austriaco Vincent Kriechmayr, che oggi ha conquistato la medaglia d’argento. Inoltre avranno grande voglia di riscatto lo svizzero Beat Feuz e soprattutto i norvegesi Jansrud, Kilde e Svindal, alla sua ultima gara in carriera.

Non va poi dimenticato che l’altoatesino parteciperà con ogni probabilità alla combinata. Vincere una medaglia in questa specialità sarebbe davvero un’impresa, ma con due medaglie già al collo l’altoatesino potrebbe davvero esaltarsi. Fondamentale sarà fare una grandissima discesa, per poi difendersi anche in slalom. Inoltre Paris ha già fatto un podio in combinata, nel 2016 a Chamonix.

Nel 2011 ai Mondiali di Garmisch Christof Innerhofer centrò una fantastica tripletta: oro in superG, argento in combinata e bronzo in discesa. Paris sogna di ripetere e addirittura migliorare quel fantastico risultato del compagno di squadra.

Foto: Lapresse