Sci alpino, Dominik Paris il musicista: il Campione del Mondo che suona in un gruppo heavy metal

Dominik Paris non è solo un fenomeno dello sci alpino ma è anche un provetto musicista. Il fresco Campione del Mondo di superG si diletta infatti anche con la musica come ha rivelato la sua fidanzata Kristina Kuppelwieser in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’altoatesino, che ieri ha trionfato ad Are mettendosi al collo l’agognato oro iridato dopo aver già vinto tre discese nel tempio di Kitzbuehel, fa parte di un gruppo chiamato Rise OF Voltage e che fa pratica nella casa del 29enne a Santa Valburga (in Val d’Ultimo). Il repertorio? Tutto heavy metal, i testi sono stati scritti proprio dallo sciatore e hanno realizzato anche un cd (Time).

Foto: cristiano barni Shutterstock.com