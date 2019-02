LIVE Sci alpino, Mondiali 2019 in DIRETTA: prima prova discesa femminile, Sofia Goggia studia la pista di Are

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova di discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Sulle nevi di Are (Svezia) si comincerà a saggiare le caratteristiche del tracciato scandinavo e le atlete saranno molto attente nel carpire tutti i segreti del tracciato svedese.

C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare con tre atlete diverse. Si è cominciato a Lake Louise con la doppietta di Nicole Schmidhofer, poi è arrivata un’altra doppietta a Cortina con Ramona Siebenhofer e poi l’ultimo successo per Stephanie Venier in quel di Garmisch. Tre atlete che non avevano mai vinto in carriera e che sono definitivamente esplose in questa stagione, dimostrando i progressi fatti dallo squadrone austriaco che si presenta ad Are con l’obiettivo di dominare il settore della velocità femminile. L’unica ad interrompere il dominio dell’Austria è stata Ilka Stuhec e la slovena vorrà giocare un brutto scherzo all’armata austriaca.

In casa Italia tutte le fiches sono su Sofia Goggia. E’ bastata una sola gara alla bergamasca per entrare di diritto nel lotto delle favorite per la medaglia d’oro iridata. L’azzurra ha disputo l’unica discesa della stagione a Garmisch, dove ha chiuso al secondo posto alle spalle di Venier. La campionessa olimpica in carica ha dimostrato di stare molto bene e di essere subito competitiva per vincere la medaglia più importante. E poi la grande incognita rappresentata da Lindsey Vonn. La campionessa americana chiuderà la sua carriera proprio dopo la discesa libera dei Mondiali. Le sue condizioni non sono ottimali ma si può essere certi che vorrà chiudere in grande stile.

