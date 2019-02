Sci alpino, Calendario Mondiali 2019: programma, orari e tv. Tutte le gare giorno per giorno

Ci siamo! Domani prenderà il via il lungo programma dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) fino al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Il calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi, con i campioni a caccia dell’allora iridato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI SCI ALPINO 2019:

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

12.30 Prima prova Discesa libera (femminile)

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO:

10.30 Prima prova Discesa libera (maschile) 12.30 SuperG (femminile)

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO:

10.30 Seconda prova Discesa libera (femminile)

12.30 SuperG (maschile)

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO:

10.30 Prova Discesa libera (femminile) per la combinata

12.30 Seconda prova Discesa libera (maschile)

VENERDI’ 8 FEBBRAIO:

11.00 Combinata (femminile), Discesa libera

12.30 Terza prova Discesa libera (maschile)

14.30 Combinata (femminile), Slalom

SABATO 9 FEBBRAIO:

10.30 Terza prova Discesa libera (femminile)

12.30 Discesa libera (maschile)

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

10.30 Prova Discesa libera (maschile) per la combinata

12.30 Discesa libera (femminile)

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO:

11.00 Combinata (maschile), Discesa

14.30 Combinata (maschile), Slalom

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

16.00 Team Event

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

14.15 Gigante (femminile), prima manche

17.45 Gigante (femminile), seconda manche

VENERDI’ 15 FEBBRAIO:

14.14 Gigante (maschile), prima manche

17.45 Gigante (maschile), seconda manche

SABATO 16 FEBBRAIO:

11.00 Slalom (femminile), prima manche

14.30 Slalom (femminile), seconda manche

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

11.00 Slalom (maschile), prima manche

14.30 Slalom (maschile), seconda manche

