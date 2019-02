Sci alpino, Mondiali 2019: le favorite della discesa femminile. Austriache fortissime, poi Ilka Stuhec e Sofia Goggia. Incognita Lindsey Vonn

I Mondiali di sci alpino ad Are sono ormai alle porte ed è tempo di tracciare un bilancio su chi lotterà per salire sul gradino più alto del podio. Oggi è il giorno di analizzare la gara della discesa libera femminile, che si terrà domenica 10 febbraio e completerà il programma iridato della velocità.

C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare con tre atlete diverse. Si è cominciato a Lake Louise con la doppietta di Nicole Schmidhofer, poi è arrivata un’altra doppietta a Cortina con Ramona Siebenhofer e poi l’ultimo successo per Stephanie Venier in quel di Garmisch. Tre atlete che non avevano mai vinto in carriera e che sono definitivamente esplose in questa stagione, dimostrando i progressi fatti dallo squadrone austriaco che si presenta ad Are con l’obiettivo di dominare il settore della velocità femminile.

L’unica ad interrompere il dominio dell’Austria è stata Ilka Stuhec. La slovena ha vinto la discesa libera disputata sulla Saslong in Val Gardena ed è successivamente salita sul podio anche nelle due gare di Cortina. Inoltre si sta parlando di colei che il titolo iridato in discesa lo detiene, visto che ha vinto la medaglia d’oro a St.Moritz due anni fa. Stuhec ha davvero tutte le possibilità di centrare uno straordinario bis che in passato è riuscito solamente a quattro atlete (ultima la svizzera Maria Walliser nel 1987 e 1989).

E’ bastata, invece, una sola gara a Sofia Goggia per entrare di diritto nel lotto delle favorite per la medaglia d’oro ai Mondiali di Are. La bergamasca ha disputo l’unica discesa della stagione a Garmisch, dove ha chiuso al secondo posto alle spalle di Stephanie Venier. La campionessa olimpica in carica ha dimostrato di stare molto bene e di essere subito competitiva per vincere la medaglia più importante.

C’è poi una grande incognita ed è rappresentata da Lindsey Vonn. La campionessa americana chiuderà la sua carriera proprio dopo la discesa libera dei Mondiali. La condizione fisica non è ottimale per la nativa del Minnesota, ma soprattutto bisognerà ancora capire se quella gara verrà vissuta fino all’ultimo metro da Vonn oppure sarà una lunga ultima meravigliosa passerella. Certo che chiudere con un oro….

Foto: Mitch Gunn/ Shutterstock.com