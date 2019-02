LIVE Sci alpino, Mondiali 2019 in DIRETTA: gli orari delle gare di oggi. Come vederle in tv e streaming

Oggi sabato 8 febbraio si disputa l’attesissima discesa libera maschile ai Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si assegna il secondo titolo per gli uomini in questa rassegna iridata. I velocisti tornano a esibirsi sul pendio scandinavo a tre giorni di distanza dal superG vinto dal nostro Dominik Paris e proprio l’altoatesino è uno dei grandi favoriti della gara regina: il 29enne ha trionfato a Kitzbuehel e a Bormio in questa stagione, sta attraversando un momento di forma davvero strepitoso, sembra il più forte del lotto e va a caccia di una clamorosa doppietta dorata che lo proietterebbe di diritto tra i grandi di questo sport.

L’azzurro se la dovrà però vedere con una concorrenza di altissimo livello: lo svizzero Beat Feuz, leader della classifica di Coppa del Mondo, vorrà prontamente riscattarsi al pari dei norvegesi Kilde e Svindal, attenzione ovviamente anche agli austriaci Kriechmayr e Mayer che possono fare saltare il banco da un momento all’altro. L’Italia potrà affidarsi anche a Christof Innerhofer, quarto in superG e sempre pronto a giganteggiare nella gara secca quando sono in palio delle medaglie pesanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi ai Mondiali 2019 di sci alpino, gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO OGGI (9 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 8 FEBBRAIO:

12.30 Discesa libera (maschile)

MONDIALI SCI ALPINO: COME VEDERE LE GARE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com