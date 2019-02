LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali in DIRETTA: Brignone e Bassino si giocano la medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce pare davvero imbattibile e si presenterà al cancelletto di partenza per dominare la gara dopo aver vinto il superG la scorsa settimana davanti alla nostra Sofia Goggia.

La Campionessa Olimpica di discesa libera ha deciso di provarci anche in questa specialità, ha pochi allenamenti nelle gambe dopo l’infortunio ma il suo talento è in grado di sbocciare da un momento all’altro e chissà che la bergamasca non ci regali qualche gradita sorpresa. La carta migliore dell’Italia è però Federica Brignone che in stagione ha vestito a lungo il pettorale rosso di leader della classifica di Coppa del Mondo e che ha tutti i mezzi per andare a caccia di una medaglia, la valdostana è indubbiamente nel novero delle pretendenti al podio e lotterà fino all’ultimo con tutte le altre big del circuito.

Attenzione anche a Marta Bassino, outsider di lusso che sta attraversando un buon momento di forma e che può davvero puntare a un risultato di assoluto prestigio se riuscirà a sciare al massimo delle sue potenzialità. In lizza ci sono anche la francese Tessa Worley, la slovacca Petra Vlhova, la norvegese Ragnhild Mowinckel, la tedesca Viktoria Rebensburg che hanno ben figurato nelle precedenti uscite e che puntano al podio in una gara che potrebbe essere anche condizionata dal maltempo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.15 con la prima manche, la seconda andrà in scena alle ore 17.45. Buon divertimento a tutti.

La start list – La presentazione della gara – Il medagliere dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo