Sci alpino, Coppa Europa 2019: Alice Robinson vince il gigante di Berchtesgaden, Roberta Midali 7a

La neozelandese Alice Robinson si è aggiudicata lo slalom gigante di Berchtesgaden (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019 dopo due prove di livello superiore. La classe 2001 ha preceduto le due norvegesi Kaja Norbye e Marte Monsen rispettivamente di 42 e 52 centesimi. Quarta posizione per la slovena Neja Dvornik a 53, quinta per l’austriaca Stephanie Resch a 74, quindi da questo punto i distacchi valicano il secondo. Sesta, infatti, si è classificata la svizzera Simone Wild a 1.05, proprio davanti alla nostra Roberta Midali che ha accumulato 1.14 di ritardo. Completano la top ten la tedesca Marlene Schmoltz ottava a 1.39, quindi al nono posto l’austriaca Eva-Maria Brem a 1.53, mentre è decima la nostra Valentina Cillara Rossi a 1.64.

Le altre italiane: 16esima Luisa Matilde Maria Bertani a 2.46, 19esima Asja Zenere a 2.88, 25esima Elena Sandulli a 3.59,29esima Laura Pirovano a 5.22. Non hanno concluso la loro prova Carlotta Saracco (nella seconda manche) Jole Galli e Karoline Pichler (nella prima), mentre Roberta Melesi è stata squalificata nella seconda discesa.

Foto: Roberta Midali Goran Jakus / Shutterstock.com