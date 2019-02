Sci alpino, Discesa Mondiali 2019: doppietta norvegese con Jansrud e Svindal. Paris sbaglia ed è sesto

Norway's Kjetil Jansrud competes during the Men's Downhill event of the 2019 FIS Alpine Ski World Championships at the National Arena in Are, Sweden on February 9, 2019. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Apoteosi norvegese nella discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia): Kjetil Jansrud, già oro olimpico in superG a Sochi 2014, conquista anche il primo titolo iridato davanti al connazionale Aksel Lund Svindal (+0.02), che quest’oggi ha disputato l’ultima gara della carriera. Il podio è stato completato dall’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.33), alla seconda medaglia di questa rassegna iridata dopo l’argento in superG. Fuori dalla top5 Dominik Paris, che ha pagato un vistoso errore nella parte centrale della pista.

La gara è stata fortemente condizionata dal meteo. Prima la nebbia ha costretto gli organizzatori a spostare la partenza di un’ora dalle 12.30 alle 13.30, poi è arrivata anche una nevicata che si è gradualmente intensificata, senza contare anche sostenute raffiche di vento. Peraltro aveva nevicato anche nel corso della notte e ciò aveva contribuito a rendere molto più morbido il manto, condizione ideale per gli scandinavi (e sfavorevole invece per gli italiani).

Jansrud, che in questa stagione non era mai salito sul podio in discesa e non vinceva in questa specialità in Coppa del Mondo da Kvitfjell 2017, ha sfoderato una prestazione perfetta: scorrevole sui piani e preciso nell’affrontare le curve più insidiose. Per soli 2 centesimi ha infranto il sogno del connazionale Svindal di diventare il primo uomo della storia a vincere tre titoli iridati in discesa libera: lo scandinavo saluta comunque il Circo Bianco con la nona medaglia in carriera in un Mondiale.

I due fenomeni scandinavi hanno disputato una gara a parte, se pensiamo che il terzo classificato, Kriechmayr, è giunto al traguardo con un gap di 0.33, sufficiente per precedere di 11 centesimi il campione uscente Beat Feuz: salvo miracoli in combinata, lo svizzero tornerà a casa a mani vuote dalla Svezia. Va detto, ad ogni modo, che i primi a scendere quest’oggi sono stati favoriti, perché la nevicata si è intensificata con il trascorrere dei minuti ed anche la visibilità è peggiorata. Feuz (15) e Kriechmayr (17) hanno dunque pagato dazio in questo senso da Jansrud (6) e Svindal (9).

Chi non ha sfruttato un ottimo pettorale (5) è l’austriaco Matthias Mayer, quinto a 0.65 al termine di una discesa in cui non è sembrato attaccare al massimo delle proprie potenzialità.

Dopo i fasti dei giorni scorsi, l’Italia oggi è rimasta a bocca asciutta. Dominik Paris (pettorale n.13) era partito fortissimo, tanto da stampare il miglior crono al primo intermedio e con un vantaggio di 9 centesimi su Jansrud. L’altoatesino si è poi irrigidito, commettendo un errore vistoso che lo ha costretto a frenare e perdere la traiettoria ideale: per lui sesta piazza finale a 0.74 dalla vetta. E’ sfumato dunque il sogno di centrare la doppietta superG-discesa come in passato era accaduto solo nel 1999 e 2005 rispettivamente con l’austriaco Hermann Maier e l’americano Bode Miller. Per il Bel Paese l’oro in discesa resta un tabù, se pensiamo che l’unico ad essersi laureato campione del mondo resta Zeno Colò (nel 1950 e 1952).

Non ha brillato neppure Christof Innerhofer, 11° a 0.99. L’altoatesino non è riuscito a fare la differenza nel tratto più tecnico, perdendo poi molto nel finale dove occorrevano grandi doti di scorrevolezza. Va considerata positiva, invece, la 13ma piazza di Matteo Marsaglia (+1″17), mentre Mattia Casse ha chiuso 17° a 1″37.

federico.militello@oasport.it

Foto: Lapresse