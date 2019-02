LIVE Schalke 04-Manchester City, Champions League in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Schalke 04 e Manchester City, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Si gioca alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Il Manchester City si è qualificato per gli ottavi arrivando primo nel girone F con 13 punti, mentre lo Schalke 04 si è classificato secondo nel non complesso girone D con 11 punti. I tedeschi, allenati da Domenico Tedesco, dovrebbero tornare a contare su Guido Burgstaller nell’impianto offensivo, mentre Pep Guardiola punterà tutto su Aguero al centro dell’attacco inglese. Due i precedenti giocati in Europa in territorio tedesco dalle due formazioni, con un successo per parte (lo Schalke nella Coppa delle Coppe 1969-1970, il City nella Coppa UEFA 2008-2009). I momenti delle due squadre sono molto diversi, con quattro vittorie di fila degli ospiti in Premier League e un pari per 0-0 dei padroni di casa contro il Friburgo nell’ultima di Bundesliga. Ad arbitrare l’incontro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro.

L'incontro tra Schalke 04 e Manchester City vedrà il suo calcio d'inizio alle ore 21 di questa sera.

