LIVE Parma-Inter, Serie A calcio 2019 in DIRETTA: neroazzurri al Tardini per uscire dalla crisi

Scatterà alle 20:30 il quarto anticipo, nonché secondo di questo sabato, della 23ma giornata di Serie A: Parma-Inter. Gli uomini di D’Aversa sono reduci dall’ottimo pareggio per 3-3 in casa della Juventus ed occupano la dodicesima piazza in classifica con ampio margine sulla zona retrocessione, a testimonianza del gran campionato disputato sinora. Al Tardini arriva, invece, un’Inter non particolarmente in forma e contestata dai propri tifosi dopo le ultime sconfitte, contro Torino e Bologna, giunte senza siglare nemmeno una rete e che hanno rigettano i nerazzurri in piena lotta Champions, a 11 punti dal secondo posto occupato dal Napoli. Spalletti si aspetta una risposta da Nainggolan e Perisic, le due grandi delusioni di quest’avvio di stagione, e spera di ritrovare un Icardi nuovamente performante. I padroni di casa, però, sono un osso durissimo da battere, capaci di difendersi in modo molto ordinato e creare grattacapi in ripartenza con la velocità di Gervinho e la grinta di Inglese. Ci attende quindi una gran partita, la quale vi verrà raccontata in DIRETTA LIVE minuto per minuto da OA Sport al seguito di un ampio prepartita. Foto: Cristiano Barni / Shutterstock

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

