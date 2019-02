LIVE MotoGP, Test Sepang 2019 in DIRETTA: 6 febbraio, Petrucci e Dovizioso davanti a tutti, Marquez (3°), Valentino Rossi è settimo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva.

C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il guanto di sfida a Marc Marquez e alla Honda. Il forlivese, reduce dai due secondi posti negli ultimi due campionati, vuol puntare al bersaglio grosso. Le basi per un futuro successo si costruiranno fin da queste prime prove, importanti per pianificare lo sviluppo sulla GP19. Il male cronico della “Rossa” in passato è stata la velocità di percorrenza in curva. Spetterà al lavoro del “Dovi” e dei suoi tecnici trovare il farmaco.

Sepang dovrà dare indicazioni concrete anche a Valentino Rossi e alla Yamaha. Il “Dottore” viene da un’annata nella quale non è mai salito sul podio più alto. Un digiuno al quale non era abituato. Una M1 con una vesta un po’ diversa, simile a quelli di un altro amore del “46”, vale a dire l’Inter. La moto nerazzurra, tra le mani del nove volte campione del mondo, ci si augura sia veloce e consistente, qualità che nel 2018 si sono viste decisamente poco.

E poi la Honda? Una HRC incerottata: Jorge Lorenzo out per la frattura allo scafoide del polso sinistro e Marquez non al 100% dopo l’operazione alla spalla in dicembre. C’è da scommettere che l’asso nativo di Cervera non mancherà all’appello ma di sicuro il programma in termini meramente quantitativi ne risulterà influenzato. Sarà compito del collaudatore Stefan Bradl supplire, nei limiti del possibile, alle funzioni del maiorchino per fornire più informazioni possibili ai box. Non resta che prendere nota.

05.30: Come detto in precedente, c’è grande attività in KTM che sta portando in pista tante novità dal punto di vista aeodinamico. Sulle moto di Espargarò e Johann Zarco vi è un nuovo serbatoio, realizzato evidentemente per rendere migliore la posizione in sella dei due piloti. Un componente che non si riscontra nel Team Tech3 che da quest’anno, lo ricordiamo, disporrà di due KTM ufficiali con alla guida il portoghese Oliveira (20°) e il malese Syahrin (25°).

05.25: CAMBIA LA CLASSIFICA!!! Lo spagnolo Alex Rins velocissimo in sella alla Suzuki: 1’59″880, il primo ad infrengere la barriera dei 2’00”, si porta in vetta. Migliora però anche Valentino Rossi che ora è terzo a 0″174 dalla vetta, inserendosi tra le due Ducati. Simulazione di time-attack per il “Dottore”?

05.20: Notizia importante che arriva dal paddock di Sepang: probabilmente Marquez non terminerà le prove alle ore 18.00 locali (le 11 italiane) ma si fermerà prima proprio per non avere ripercussioni sulla spalla operata a dicembre. Pertanto Marc potrebbe porre fine al proprio lavoro alle 15.30 locali (06.30 italiane), lasciano l’incombenza del lavoro di sviluppo per oggi al collaudatore tedesco Stefan Bradl, tredicesimo al momento.

5.15: Una nota particolare riguarda la Honda che è in tutti sensi incerottata: non è presente Jorge Lorenzo per la frattura allo scafoide del polso sinistro rimediata in allenamento e non vi è neanche il team manager del team Repsol Albert Puig fratturatosi il braccio sinistro dopo una caduta in moto. Tenendo conto anche Marquez non è al 100% dopo l’operazione alla spalla, è il caso di fare i doveroso scongiuri in casa Honda.

Repsol Honda team manager Alberto Puig is not at Sepang… Also injured, sounds like he damaged his arm and hip in a motorbike fall. — Peter McLaren (@McLarenMotoGP) February 6, 2019

5.13: Questo l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 2:00.051 2 4 A. DOVIZIOSO +0.146 3 93 M. MARQUEZ +0.243 4 44 P. ESPARGARO +0.262 5 30 T. NAKAGAMI +0.404 6 21 F. MORBIDELLI +0.464 7 46 V. ROSSI +0.609 8 41 A. ESPARGARO +0.627 9 53 T. RABAT +0.629 10 12 M. VIÑALES +0.643

5.11: LA RISPOSTA DEL DOVI!! Il forlivese con l’altra Ducati scala la classifica e dal decimo posto passa al secondo a 146 millesimi dalla vetta, realizzando il record nel t1 e nel t2. Ducati che occupa le prime due posizioni e conferma di trovarsi a proprio agio su questa pista.

5.04: ATTENZIONE! Cambia la classifica con il nostro Franco Morbidelli che, in sella alla Yamaha Petronas SRT, scavalca Valentino Rossi, portandosi in quarta piazza a 0″464 da Petrucci. Un gran tempo per il “Morbido”. 23° al momento invece “Pecco” Bagnaia sulla Ducati Pramac a 1″799 che ha scelto di seguire un approccio con maggior calma.

5.03: Da segnalare anche una caduta nel corso delle prime due ore di test, ovvero quella di Andrea Iannone in sella all’Aprilia, attualmente in 23esima posizione.

4.58: Molto interessante anche il lavoro svolto dalla KTM che con Pol Espargaro (terzo) è stata subito veloce sul tracciato

4.56: La Yamaha di Valentino Rossi in pista in queste prime due ore con una carena diversa rispetto a quella della presentazione di Giacarta, con soluzioni aerodinamiche particolari:

4.53: Nonostante, dunque, i problemi nel recupero dopo l’operazione alla spalla, Marquez è andato forte fin da subito, come ci si aspettava. Marc può contare su due tipologie di moto: una coi colori ufficiali e l’altra tutta nera con differenti soluzioni aerodinamiche.

He’s back! @marcmarquez93 is reunited with his RC213V for the first time in 2019. Six laps as he assessed the bike and his shoulder, 2’00.615 his fastest time of the run. #SepangTest pic.twitter.com/U1ZAxBJJ6t — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 6, 2019

4.50: Dopo quasi 2 ore di prove disputate, la situazione è la seguente: Danilo Petrucci (Ducati ufficiale) in vetta all’ordine dei tempi in 2’00″051 avendo coperto 17 giri a precedere di 243 millesimi la Honda del campione del mondo Marc Marquez e di 262 la KTM di Pol Espargaro. Quarto tempo per la Yamaha di Valentino Rossi a 609 millesimi dalla vetta mentre Vinales è settimo a 0″643 da Petrucci e Dovizioso nono a 0″784 dal compagno di squadra.

POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 2:00.051 2 93 M. MARQUEZ +0.243 3 44 P. ESPARGARO +0.262 4 46 V. ROSSI +0.609 5 41 A. ESPARGARO +0.627 6 53 T. RABAT +0.640 7 12 M. VIÑALES +0.643 8 6 S. BRADL +0.731 9 4 A. DOVIZIOSO +0.784 10 42 A. RINS +0.799

