MotoGP, Test Sepang 2019: i piloti e le squadre partecipanti. Presenti Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso

Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a muovere il suo primo, importante, passo. Domani, infatti, in concomitanza con l’alba italiana, scatterà la prima giornata dei test pre-stagionali di Sepang, Malesia. Piloti e team sono pronti per i primi chilometri veri e propri della nuova annata, dopo l’antipasto di fine novembre tra Valencia e Jerez de la Frontera, che ci permetteranno di capire quali moto si saranno presentate nel migliore dei modi a questi tre giorni di test riservati alla MotoGP.

Al via di questa prima parte di test (dopo Sepang la MotoGP si sposterà a Losail per gli ultimi tre giorni che anticiperanno il via ufficiale del campionato) vedremo tutti i protagonisti della classe regina, tranne Jorge Lorenzo, ancora alla prese con il fastidioso infortunio allo scafoide. Anche il suo nuovo compagno di scuderia, Marc Marquez, sta lottando con i postumi dell’operazione alla spalla sinistra, per cui non potrà essere ancora al 100% della sua forma. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, invece, vogliono iniziare con il piede giusto una stagione che si annuncia quanto mai importante. Il “Dottore” confida in una Yamaha nuovamente performante, mentre il romagnolo vuole puntare concretamente al titolo iridato sfruttando una Ducati davvero formidabile.

I test si terranno tra il 6 e l’8 febbraio a Sepang e vedranno i piloti impegnati per otto ore giornaliere (tra le 3.00 e le 11.00 italiane). Di seguito le date, il programma dettagliato e gli orari d’inizio dei test di MotoGP. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti testuali continui minuto per minuto per non perdervi nulla di quello che accadrà sul tracciato malese. Gli orari sono italiani (a Sepang sono avanti sette ore rispetto a noi).

PROGRAMMA TEST MOTOGP SEPANG 2019

Mercoledì 6 febbraio

03.00-11.00 Test MotoGP

Giovedì 7 febbraio

03.00-11.00 Test MotoGP

Venerdì 8 febbraio

03.00-11.00 Test MotoGP

ELENCO PARTECIPANTI AI TEST MOTOGP DI SEPANG 2019

Ducati Team Ducati Ducati Desmosedici GP19 04 Andrea Dovizioso 9 Danilo Petrucci

Red Bull KTM KTM KTM RC16 5 Johann Zarco 44 Pol Espargaró

Yamaha MotoGP Yamaha Yamaha YZR-M1 12 Maverick Viñales 46 Valentino Rossi

Reale Avintia Racing Ducati Ducati Desmosedici GP18 17 Karel Abraham 53 Tito Rabat

Petronas Yamaha SRT Yamaha Yamaha YZR-M1 20 Fabio Quartararo 21 Franco Morbidelli

Aprilia Racing Team Gresini Aprilia Aprilia RS-GP 29 Andrea Iannone 41 Aleix Espargaró

LCR Honda Idemitsu LCR Honda Castrol Honda Honda RC213V 30 Takaaki Nakagami 35 Cal Crutchlow

Team Suzuki Ecstar Suzuki Suzuki GSX-RR 36 Joan Mir 42 Álex Rins

Alma Pramac Racing Ducati Ducati Desmosedici GP19 43 Jack Miller 63 Francesco Bagnaia

Red Bull KTM Tech 3 KTM KTM RC16 55 Hafizh Syahrin 88 Miguel Oliveira

Repsol Honda Team Honda Honda RC213V 93 Marc Márquez GER Stefan Bradl

Foto: Valerio Origo