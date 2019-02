MotoGP, Test Sepang 2019: prima giornata (6 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale

Scattano ufficialmente i test di Sepang 2019 riservati alla MotoGP. Domani, nelle prime ore della giornata italiana (dalle ore 3.00 alle 11.00), prenderà il via la tre-giorni di test di Sepang, Malesia, che permetterà a tifosi ed addetti ai lavori, di riabbracciare i protagonisti della classe regina che, a loro volta, inizieranno a fare la conoscenza con le nuove moto, dopo i primi approcci tra Valencia e Jerez de la Frontera a fine novembre.

I piloti saranno impegnati per otto ore e vedremo al via la line-up completa della stagione, fatta eccezione per Jorge Lorenzo che sarà sostituito dal tedesco Stefan Bradl con la Repsol Honda. Avremo modo di vedere in pista Valentino Rossi e Maverick Vinales, alle prese con la nuova M1, Andrea Dovizioso ed il suo nuovo compagno in Ducati, Danilo Petrucci, quindi il campione del mondo Marc Marquez, reduce dall’operazione alla spalla, infine gli italiani Andrea Iannone in Aprilia, Francesco “Pecco” Bagnaia in Ducati Pramac e Franco Morbidelli con la nuova Yamaha SIC Petronas.

Di seguito il programma dettagliato della prima giornata dei test di MotoGP a Sepang,. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti testuali continui minuto per minuto per non perdervi nulla di quello che accadrà sul tracciato malese.

PROGRAMMA TEST MOTOGP SEPANG 2019

Mercoledì 6 febbraio

03.00-11.00 Test MotoGP

Foto: Valerio Origo