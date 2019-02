Lazio-Siviglia oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Si giocherà quest’oggi l’incontro tra Lazio e Siviglia valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti proveranno a far valere il fattore campo in uno snodo importante della stagione.

Gli uomini allenati da Simone Inzaghi sono arrivati agli ottavi con il secondo posto nel girone H (tre vittorie e tre sconfitte), mentre il Siviglia ha messo insieme quattro vinte e due perse per chiudere al comando il girone J. Tra le due squadre non ci sono precedenti a titolo ufficiale. Nelle file della Lazio dovrebbe giocare Caicedo al posto di Immobile, mentre è certa la presenza di Luis Alberto al posto di Milinkovic-Savic, così come tornerà Luiz Felipe in difesa. Per quel che concerne il Siviglia, invece, le certezze sono legate alla coppia d’attacco Ben Yedder-Andrè Silva.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Navas, Banega, Mesa, Escudero; Vazquez; Ben Yedder, André Silva.. All. Machin

Lazio-Siviglia, ottavo di finale di andata dell’edizione 2018-2019 dell’Europa League, si giocherà alle ore 18:55. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e sul canale 253 di Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

Ore 18:55 Lazio-Siviglia

federico.rossini@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock