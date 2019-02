LIVE Lazio-Milan, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: che duello tra Immobile e Piatek!

Appuntamento alle 21 per il primo dei due match di andata delle semifinali di Coppa Italia: Lazio-Milan. All’Olimpico si affronteranno due squadre rivali anche in campionato nella corsa Champions. I biancocelesti vengono da un periodo non fortunato con la doppia sconfitta nei sedicesimi di Europa League per mano del Siviglia e, nel mezzo, la battuta di arresto in campionato in casa del Genoa. Il Milan, invece, è in forma smagliante, rigenerato dalla cura Piatek: da quando il bomber polacco veste la maglia rossonera il Diavolo, oltre ad aver eliminato il Napoli in Coppa, ha collezionato ben 11 punti in 5 partite di campionato con 3 vittorie nette e convincenti nelle ultime 3 sfide. Inzaghi dovrà risolvere tanti problemi, soprattutto in difesa, dove dovrebbero essere schierati in emergenza Lucas Leiva e Patric al fianco del solito Acerbi, per via delle tante assenze nel reparto, mentre Gattuso potrà fare affidamento sulla formazione tipo delle ultime sfide, eccezion fatta per Calhanoglu, che è in attesa del secondo figlio e che probabilmente partirà dalla panchina. OA Sport vi invita a seguire la DIRETTA LIVE testuale della sfida minuto per minuto, in modo da non perdervi nessuna emozione. Foto: bestino / Shutterstock.com

