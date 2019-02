Prossima giornata Serie A, programma e orari delle partite (1-3 marzo). Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn

La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si preannuncia particolarmente ricca di partite di alto interesse, che vanno direttamente a riflettersi sulla classifica generale.

La serata del sabato sarà dedicata al derby tra Lazio e Roma, che calamiterà l’attenzione della Capitale sullo Stadio Olimpico sia per l’intrinseca importanza cittadina del match che per la situazione di classifica di entrambe, con i giallorossi pronti a staccare i biancocelesti nella corsa per la Champions League (sebbene la Lazio debba recuperare l’incontro con l’Udinese). La domenica, invece, ci sarà il big match per eccellenza tra Napoli e Juventus al San Paolo: anche se il divario tra le due formazioni è elevato, in terra partenopea c’è la voglia di vivere una notte da protagonisti. Altra partita importante è quella tra Udinese e Bologna, con cui i friulani possono allontanarsi dalla zona retrocessione e i bolognesi hanno invece l’opportunità di infiammare la lotta per la salvezza.

La 26a giornata di Serie A si terrà da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2019. Sarà possibile seguire sette delle dieci partite in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre tre di esse, vale a dire Parma-Inter, Bologna-Genoa e Sampdoria-Frosinone, saranno visibili in diretta streaming su DAZN.

ore 20.30 Lazio-Empoli diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202, diretta streaming su Sky Go

VENERDI’ 1 MARZO

ore 20.30 Cagliari-Inter diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202, diretta streaming su Sky Go

SABATO 2 MARZO

ore 15.00 Empoli-Parma diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 18.00 Milan-Sassuolo diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Lazio-Roma diretta streaming su DAZN

DOMENICA 3 MARZO

ore 12.30 Torino-Chievo diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Udinese-Bologna diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Spal-Sampdoria diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Genoa-Frosinone diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Atalanta-Fiorentina diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Napoli-Juventus diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock