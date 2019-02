LIVE Lazio-Milan 0-0, Coppa Italia 2019 in DIRETTA: inizia la ripresa

CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI LAZIO-MILAN

Appuntamento alle 21 per il primo dei due match di andata delle semifinali di Coppa Italia: Lazio-Milan. All’Olimpico si affronteranno due squadre rivali anche in campionato nella corsa Champions. I biancocelesti vengono da un periodo non fortunato con la doppia sconfitta nei sedicesimi di Europa League per mano del Siviglia e, nel mezzo, la battuta di arresto in campionato in casa del Genoa. Il Milan, invece, è in forma smagliante, rigenerato dalla cura Piatek: da quando il bomber polacco veste la maglia rossonera il Diavolo, oltre ad aver eliminato il Napoli in Coppa, ha collezionato ben 11 punti in 5 partite di campionato con 3 vittorie nette e convincenti nelle ultime 3 sfide. Inzaghi dovrà risolvere tanti problemi, soprattutto in difesa, dove dovrebbero essere schierati in emergenza Lucas Leiva e Patric al fianco del solito Acerbi, per via delle tante assenze nel reparto, mentre Gattuso potrà fare affidamento sulla formazione tipo delle ultime sfide, eccezion fatta per Calhanoglu, che è in attesa del secondo figlio e che probabilmente partirà dalla panchina. OA Sport vi invita a seguire la DIRETTA LIVE testuale della sfida minuto per minuto, in modo da non perdervi nessuna emozione (Foto: bestino / Shutterstock.com).

63′ Tiro dai 30 metri di Leiva bloccato a terra da Donnarumma senza problemi.

61′ Sul corner battuto da Lulic svetta Savic che però non riesce a dare forza e precisione al pallone.

60′ Angolo per la Lazio che torna a spingere.

57′ Al Milan serve uno squillo di Suso, lo spagnolo praticamente assente nei primi due terzi del match.

55′ Fase della partita molto calma ora, i ritmi si sono leggermente abbassati.

52′ Bellissimo intervento difensivo di Laxalt che evita a Lucas Leiva di entrare in area e concludere.

50′ Chiusura provvidenziale di Patric sul tiro di Piatek, servito con il contagocce da Paqueta.

48′ La ripresa parte seguendo il canovaccio del primo tempo, padroni di casa all’attacco.

46′ Iniziato il secondo tempo!

Molto meglio la Lazio in questo primo atto dell’andata della semifinale di Coppa Italia: i biancocelesti sfiorano più volte il vantaggio, in particolare con Immobile che si è divorato un rigore in movimento, non potrà invece essere contento Gattuso dell’atteggiamento dei suoi.

47′ Finito il primo tempo! Lazio-Milan 0-0.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

44′ Calcia Milinkovic-Savic sulla barriera, nulla di fatto quindi.

43′ Fallo al limite dell’area di Romagnoli su Correa. Difensore ammonito e ghiotta occasione per la Lazio.

41′ Ottimo fraseggio tra Immobile e Correa, l’argentino poi mette in mezzo per Romulo, ma l’italo-brasiliano sbaglia lo stop decisivo.

40′ Destro di Leiva bloccato in due tempi da Donnarumma, il Milan è improvvisamente scomparso dal campo.

39′ Ci prova dalla distanza anche Parolo, traiettoria un po’ troppo alta.

37′ SAVIC!! Tiro dal limite dell’area del serbo che fa la barba al palo, Lazio in forte spinta.

35′ Ammonito Parolo per un brutto intervento ai danni di Borini.

34′ Ennesima galoppata di Romulo, sul cui cross Milinkovic-Savic prova una rovesciata che non riesce.

31′ Si infiamma la partita: prima un intervetto dubbio di Paqueta in area su Correa, poi un fallo fischiato a Patric che fa innervosire il popolo biancoceleste.

29′ Non ce la fa Kessie, costretto a lasciare spazio a Calhanoglu.

27′ IMMOBILE!! Gol divorato dal’attaccante azzurro, che sbaglia un rigore in movimento dopo un’altra bella giocata di Romulo.

25′ PATRIC! La prima occasione della partita è dei padroni di casa, con il destro del difensore non lontano dal palo.

24′ Il duello individuale più bello è quello tra Acerbi e Piatek, per ora il difensore sta tenendo benissimo la vivacità del polacco.

22′ Bella giocata di Romulo che con un filtrante serve Parolo sul taglio, il cross del centrocampista però è sbilenco.

21′ Vistosa fasciatura sulla coscia di Kessie, l’ivoriano proverà a stringere i denti.

20′ Problemi per Kessie che si tocca la coscia, apprensione sulla panchina del Milan.

18′ Si gioco in un fazzoletto di campo, entrambe le squadre sono molto strette.

16′ Ottima azione d’attacco del Milan, conclusasi con un tiro da fuori di Paqueta respinta da un difensore biancoceleste.

13′ Buon avvio di Paqueta: il fantasista è il fulcro delle manovre offensive dei rossoneri, sempre pronto a ricevere tra le linee.

11′ Romulo viene cercato e trovato spesso dai compagni: l’italo-brasiliano è arrivato già tre volte sul fondo senza riuscire però a mettere al centro un traversone pericoloso.

8′ Ora i ritmi si sono leggermente abbassati con le squadre che si studiano a vicenda.

5′ La Lazio prova a far girare la palla per trovare un varco nella retroguardia avversaria, il Milan invece punta sulla velocità di Piatek in ripartenza.

3′ Una Lazio molto propositiva in questi primi minuti, Milan più accorto.

1′ PARTITI! Primo possesso per i padroni di casa.

20:58 Giocatori che fanno il loro ingresso in campo accompagnati dall’inno “O Generosa!”.

20:55 Tutto pronto per cominciare quando mancano 5 minuti. A Roma ci sono 12°, temperatura piacevole.

20:50 Lucas Leiva ha già il piede caldo

20:45 L’arbitro della sfida sarà il signor Orsato dalla sezione di Schio, assistito da Manganelli e Ranghetti. Quarto uomo Pairetto, mentre al VAR ci saranno Calvarese e Vuoto.

20:40 Come previsto, nelle fila del Milan, schierato Borini al posto di Calhanoglu, il quale sta per diventare papà per la seconda volta. Nella Lazio recupera in extremis Bastos, che affiancherà Patric e Acerbi, mentre in attacco scelto Correa per affiancare Immobile.

20:35 Il riscaldamento dei biancocelesti

20:30 Qualche scatto dei rossoneri arrivati all’Olimpico

Good Cup match evening, Rossoneri! Kick-off's getting closer

Buonasera dall'Olimpico di Roma. Ancora poco e sarà #LazioMilan ⏱️#CoppaItalia pic.twitter.com/qp6vhu5IUs — AC Milan (@acmilan) February 26, 2019

20:03 Questi gli uomini scelti dai due mister:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Correa, Immobile.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

20:01 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Milan, andata della prima semifinale di Coppa Italia.

