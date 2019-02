LIVE Italia-Galles rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: l’Olimpico prova a spingere gli azzurri verso l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma i nostri Leoni andranno a caccia di una clamorosa impresa contro i fortissimi Dragoni: la nostra Nazionale è reduce dalla batosta subita a Murrayfield contro la Scozia, i Rossi sono invece riusciti a sconfiggere la Francia in rimonta e partiranno con tutti i favori del pronostico. Si preannuncia una battaglia titanica, i ragazzi di Conor O’Shea dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo trascinati dal proprio pubblico per cercare un colpaccio storico contro una corazzata che sta attraversando un eccellente momento di forma e che si presenta nella Capitale per infilare la seconda vittoria consecutiva nel torneo.

L’Italia dovrà ripartire dagli ultimi 10 minuti contro la Scozia durante i quali gli azzurri hanno segnato tre mete che hanno reso il passivo meno pesante, Sergio Parisse e compagni sono ben consapevoli della difficoltà di questo incontro ma proveranno a mettere in campo cuore e grinta per cercare di impensierire gli avversari, cercando anche di crescere in mischia. Il tonico Galles sfrutta sempre molto bene gli spazi concessi e proverà ad affondare più volte cercando di segnare il maggior numero di mete possibili. I padroni di casa dovranno dare il massimo fin dal primo minuto per provare a complicare i piani degli avversari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.45 sotto i riflettori dell’Olimpico. Buon divertimento a tutti.

Foto: Gianfranco Carozza