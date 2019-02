Italia-Galles, Sei Nazioni Rugby 2019: la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea: due cambi rispetto alla gara in Scozia

Conor O’Shea ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per la seconda giornata del Sei Nazioni che gli azzurri giocheranno contro il Galles sabato 9 febbraio alle ore 17.45. A Roma ci saranno due cambi rispetto alla formazione scesa in campo in Scozia all’esordio: Edoardo Padovani e Nicola Quaglio sostituiranno gli influenzati Tommaso Castello ed Andrea Lovotti.

Di seguito il XV ufficiale dell’Italia per la seconda giornata del Sei Nazioni:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 13caps)

14 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 16caps)

13 Michele CAMPAGNARO (Wasps, 39 caps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 21 caps)

11 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 16 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 44 caps)

9 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 135caps) – capitano

7 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 26 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 13 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 17 caps)

4 David SISI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 18 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 100 caps)

1 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 8 caps)

A disposizione:

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 16 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 6 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 14 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 8 caps)

20 Marco BARBINI (Benetton Rugby, 2 caps)

21 Edoardo GORI (Benetton Rugby, 68 caps)

22 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 5 caps)

23 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 56 caps)

Foto: Luigi Mariani LPS