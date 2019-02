Italia-Galles, Sei Nazioni Rugby 2019: la formazione dei britannici. Il XV varato da Gatland: diversi cambi rispetto alla gara in Francia

Warren Gatland ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per la seconda giornata del Sei Nazioni che i britannici giocheranno contro l’Italia sabato 9 febbraio alle ore 17.45. A Roma ci saranno diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo in Francia all’esordio.

Queste le dichiarazioni del CT Gatland: “Abbiamo fatto alcuni cambi rispetto alla prima partita contro la Francia e ci sarà una grande opportunità per alcuni giocatori di mettersi in mostra. Jonathan Davies sarà capitano: sarà un’occasione importante per mostrare la sua leadership. L’Italia avrà voglia di riscattare la prestazione della scorsa partita davanti al proprio pubblico. Hanno una squadra esperta e vorranno fare le cose giuste dopo la sconfitta nella gara iniziale“.

Di seguito il XV ufficiale del Galles per la seconda giornata del Sei Nazioni:

15 Liam Williams (52 caps)

14 Jonah Holmes (1 cap)

13 Jonathan Davies (69 caps) – capitano

12 Owen Watkin (9 caps)

11 Josh Adams (7 caps)

10 Dan Biggar (66 caps)

9 Aled Davies (12 caps)

8 Josh Navidi (12 caps)

7 Thomas Young (2 caps)

6 Aaron Wainwright (4 caps)

5 Adam Beard (9 caps)

4 Jake Ball (29 caps)

3 Samson Lee (39 caps)

2 Elliot Dee (14 caps)

1 Nicky Smith (24 caps)

A disposizione:

16 Ryan Elias (6 caps)

17 Wyn Jones (11 caps)

18 Dillon Lewis (8 caps)

19 Alun Wyn Jones (121 caps)

20 Ross Moriarty (27 caps)

21 Gareth Davies (37 caps)

22 Gareth Anscombe (22 caps)

23 Hallam Amos (18 caps)

roberto.santangelo@oasport.it

