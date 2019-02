LIVE Inter-Rapid Vienna, Europa League 2019 in DIRETTA: si parte dal vantaggio di 1-0 dell’andata

Appuntamento alle 21 di questa sera per Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri sono forti della vittoria in terra austriaca per 1-0 e dovranno amministrare tale vantaggio, impedendo agli avversari di rimettere in discussione la qualificazione agli ottavi. All’andata gli uomini di Spalletti avevano sofferto il gioco del Rapid rischiando più volte di essere rimontati, ma stasera tra le mura amiche ci si aspetta una prestazione convincente che serva anche da motivazione per le fasi successive, sperando anche in un rientro positivo in gruppo del bomber Icardi, al centro di numerose contestazioni e al quale è stata sottratta la fascia di capitano in favore del portiere Handanovic, vero trascinatore dei suoi a suon di grandi parate. Ci attende una partita ricca di emozioni, con gli ospiti che tenteranno il tutto per tutto e i nerazzurri pronti a colpire in contropiede. OA Sport vi invita a seguire la sfida con la nostra DIRETTA LIVE testuale, a partire da un ampio prepartita. Foto: Shutterstock.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:50 La formazione ufficiale degli austriaci

Unsere Aufstellung heute in Mailand! Live seid ihr um 21 Uhr via PULS 4 und DAZN dabei!#SCR2019 #skrapid #INTSCR #UEL pic.twitter.com/pp4yqqt2k4 — SK Rapid Wien (@skrapid) February 21, 2019

19:49 Questi gli 11 scelti da Spalletti

19:48 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di Europa League.

ARTICOLI CORRELATI

Le probabili formazioni di Inter-Rapid Vienna

Orario d’inizio e come vedere in TV e in streaming Inter-Rapid Vienna