Probabili formazioni Inter-Rapid Vienna, Europa League 2019: ritorno sedicesimi. Tornano Skriniar e Brozovic

Questa sera alle ore 21.00 a San Siro l’Inter affronterà il Rapid Vienna nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri hanno vinto 1-0 la gara d’andata grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez nel finale del primo tempo. Forte di questo risultato l’Inter potrà gestire la partita e contenere gli austriaci per riuscire ad ottenere il pass per gli ottavi. Scopiamo quindi quali sono le probabili formazioni del match.

Nell’Inter Luciano Spalletti potrà contare nuovamente su Skriniar e Brozovic, che avevano saltato l’andata per squalifica. In difesa il tecnico toscano dovrebbe riproporre Cedric ed Asamoah sugli esterni, oltre a Miranda al fianco di Skriniar. A centrocampo dovrebbe essere Borja Valero a fare coppia con Brozovic, mentre in avanti confermati Perisic, Nainggolan e Politano alle spalle di Lautaro Martinez, che sarà ancora titolare visto che sia Icardi che Keita restano fuori dalla lista dei convocati.

Nel Rapid Vienna Dietmar Kuhbauer dovrebbe cambiare lo schieramento offensivo rispetto all’andata, con Pavlovic come unica punta, supportato da Murg, Knasmullner e Schobesberger. In mediana spazio a Martic e Schwab, mentre in difesa linea a quattro con Potzmann, Sonnleitner, Hofmann e Bolingoli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-RAPID VIENNA

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Martic, Schwab; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Pavlovic.

Foto: cristiano barni / Shutterstock