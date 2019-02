Inter-Rapid Vienna in tv oggi: orario d’inizio, tv e come vederlo in streaming

Oggi giovedì 21 febbraio si gioca Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena un match decisivo per la qualificazione al prossimo turno, i nerazzurri scenderanno in campo con tutti i favori del pronostico forti della vittoria per 1-0 maturata in trasferta la scorsa settimana e di fronte al proprio pubblico vorranno chiudere i conti. I ragazzi di Luciano Spalletti sono reduci da due successi consecutivi in campionato contro Parma e Sampdoria grazie ai quali hanno rafforzato il terzo posto in classifica, si preannuncia un incontro comunque rognoso e impegnativo contro un avversario particolarmente ostico che riesce a difendersi molto bene come ha dimostrato sette giorni fa.

L’Inter è sempre alle prese col caso Icardi, ci si affiderà allora ai vari Lautaro Martinez, Nainggolan, Politano e compagni per staccare la qualificazione al prossimo turno a eliminazione diretta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-RAPID VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

21.00 Inter-Rapid Vienna

INTER-RAPID VIENNA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

L’incontro sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Diretta streaming sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.