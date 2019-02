LIVE Gran Canaria-Milano basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: serve la vittoria in Spagna, debutta Nunnally

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ventunesimo turno dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte l’Herbalife Gran Canaria e l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

Sebbene Las Palmas de Gran Canaria sia territorio spagnolo, di fatto si gioca al largo dell’Africa occidentale, e per di più in un orario molto particolare, quello delle 21:30. Milano comincia a scoprire questa sera quanto può spostare gli equilibri la presenza di James Nunnally, ex Avellino e Fenerbahce che vuole dimostrare al mondo, e soprattutto alla NBA che lo ha sostanzialmente rifiutato, di avere le qualità che servono per poter dire la sua. I successi del Bayern Monaco sul Fenerbahce e del Baskonia Vitoria sul Maccabi Tel Aviv impongono la necessità di un risultato positivo. L’andata l’ha vinta il Gran Canaria, ma oggi la situazione è diversa, visto che la formazione di casa proviene da cinque sconfitte consecutive ed è in guai seri anche in Liga ACB.

Gran Canaria-Olimpia Milano inizierà alle ore 21:30. L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per allora. Vi auguriamo buon divertimento!

La classifica di Eurolega

Credit: Ciamillo