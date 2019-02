VIDEO Gran Canaria-Milano 104-106, highlights e sintesi: l’Olimpia vince in Eurolega, che battaglia al supplementare

Milano ha sconfitto il Gran Canaria per 106-104 dopo 45 minuti di battaglia, è servito un supplementare all’Olimpia per imporsi in Spagna e conquistare una vittoria fondamentale nell’Eurolega 2019 di basket. I Campioni d’Italia ringraziano i 22 punti di James, i 24 di Micov e lo show personale di Nunnally (22) ma sono in apprensione per l’infortunio di Gudaitis che ha dovuto abbandonare il campo e che mette in difficoltà gli uomini di Pianigiani nella corsa verso i playoff della massima competizione continentale. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Gran Canaria-Milano, match valido per l’Eurolega di basket.

VIDEO HIGHLIGHTS GRAN CANARIA-MILANO:

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo