LIVE Francia-Galles rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Francia-Galles, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: sfida molto interessante tra la squadra di casa, capace di vincere con chiunque ma molto discontinua, e la compagine ospite, che viene da 9 successi consecutivi fatti registrare in coda al 2018.

La Francia scenderà in campo con capitan Guirado in prima linea con Poirot e Atonio, in seconda linea Willemse e Vahaamahina ed in terza Lauret,Picamoles ed Iturria. Regia affidata a Parra e Lopez, mentre il triangolo allargato sarà composto da Huget, Medard e Penaut, infine i centri saranno Ntamack e Fofana.

Il Galles risponderà con la prima linea composta da Evans, Owens e Francis, la seconda formata da capitan Alun Wyn Jones e Beard, e la terza da Moriarty, Tipuric e Navidi. Cabina di regia con Tomos Williams ed Anscombe, mentre il triangolo allargato sarà formato da Adams, North e Liam Williams, infine Davies e Parkes saranno i centri.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Francia-Galles, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: oggi, venerdì 1 febbraio, la gara inizierà alle ore 21.00 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Paolo Bona Shutterstock.com)

