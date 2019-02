LIVE Scozia-Italia rugby femminile, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: le azzurre sognano il colpo esterno

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ritorno da un lungo infortunio, alla quale fa spazio Jessica Busato.

Rientra da un lungo infortunio anche Lucia Cammarano, che però si accomoda in panchina. Si tratta non soltanto di un match da vincere in ottica terza piazza nel torneo (solo Inghilterra e Francia sono oggettivamente superiori alle azzurre), ma anche in ottica ranking, per difendere la settima piazza che in questo momento proietta le azzurre quale migliore compagine dietro alle sei superpotenze mondiali di questo sport.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: oggi, venerdì 1 febbraio, la gara inizierà alle ore 20.35 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Ettore Griffoni LPS)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-GALLES DEL SEI NAZIONI MASCHILE

Clicca qui per la formazione della Scozia – Clicca qui per la formazione dell’Italia – Clicca qui per la presentazione della sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.55 Negli ultimi precedenti ha prevalso sempre l’Italia, che nell’ultima giornata dell’ultimo 6 Nazioni ha piegato le britanniche 26-12, ripetendosi poi nell’ultimo test match.

19.45 Questa invece la formazione della Scozia:

15. Chloe Rollie (Lille Metropole Rugby Club Villeneuvios)

14. Liz Musgrove (Hong Kong RFC)

13. Hannah Smith (Hillhead Jordanhill)

12. Lisa Thomson (Darlington Mowden Park) – CAPITANO

11. Annabel Sergeant (Heriots Rugby Club)

10. Helen Nelson (Montpellier)

9. Mhairi Grieve (Firwood Waterloo)

8. Siobhan Cattigan (Stirling County)

7. Rachel McLachlan (Stirling County)

6. Rachel Malcolm (Loughborough Lightning)

5. Sarah Bonar (Loughborough Lightning)

4. Emma Wassell (Heriots Rugby Club)

3. Megan Kennedy (Stirling County)

2. Lana Skeldon (Watsonians)

1. Lisa Cockburn (Darlington Mowden Park)

19.35 Ecco la formazione ufficiale della Nazionale italiana:

15. Chloe Rollie (Lille Metropole Rugby Club Villeneuvios)

14. Liz Musgrove (Hong Kong RFC)

13. Hannah Smith (Hillhead Jordanhill)

12. Lisa Thomson (Darlington Mowden Park) – CAPITANO

11. Annabel Sergeant (Heriots Rugby Club)

10. Helen Nelson (Montpellier)

9. Mhairi Grieve (Firwood Waterloo)

8. Siobhan Cattigan (Stirling County)

7. Rachel McLachlan (Stirling County)

6. Rachel Malcolm (Loughborough Lightning)

5. Sarah Bonar (Loughborough Lightning)

4. Emma Wassell (Heriots Rugby Club)

3. Megan Kennedy (Stirling County)

2. Lana Skeldon (Watsonians)

1. Lisa Cockburn (Darlington Mowden Park)