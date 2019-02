Calcio, il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia! Sconfitto il Giappone per 3-1, prima volta storica

Il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia 2019 sconfiggendo il Giappone per 3-1, la squadra allenata da Sanchez ha alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia in una finale dall’epilogo inatteso. Allo Zayed Sports City Stadium di Dubai (Emirati Arabi Uniti) i mediorientali hanno giocato una partita di tutto cuore e sacrificio, annichilendo i nipponici che non sono riusciti a confermare il pronostico della vigilia.

Il Qatar passa in vantaggio all’11’ con Almoez che stoppa il cross di Afif, palleggia e con una rovesciata strepitosa insacca. I Samurai non resgiscono, Yoshida salva una clamorosa occasione da gol ma al 26′ arriva il raddoppio con una sassata di Hatim dal limite. Dominio totale del Qatar, il Giappone accorcia le distanze al 69′ (scavetto di Minamino a tu per tu con Al Sheeb) ma non c’è storia e all’81 Afif trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Yoshida rivisto al Var.

Foto: Lapresse