LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: Charles Leclerc lavora sui long run, Bottas ancora lontano

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del pomeriggio di questo martedì dei test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Sul tracciato del Montmelò, infatti, è tutto pronto per le quattro ore conclusive della seconda giornata di prove sulla pista catalana.

La mattinata ha messo in mostra ancora una volta una Ferrari sugli scudi, con Charles Leclerc che ha stampato un ottimo 1:18.247, già sui tempi di Sebastian Vettel di ieri (1:18.161). Alle sue spalle diverse sorprese con Kevin Magnussen (Haas) a un secondo, quindi Antonio Giovinazzi (Alfa Rome) e Lando Norris (McLaren). Settimo Lewis Hamilton (Mercedes) alle spalle, anche, di Pierre Gasly (Red Bull) e Daniel Ricciardo (Renault).

Il pomeriggio dei test di Barcellona scatterà alle ore 14.00 e si concluderà alle ore 18.00 con le ombre delle sera che ormai domineranno la scena. Valtteri Bottas prenderà il posto di Lewis Hamilton, mentre Nico Hulkenberg farà lo stesso con Daniel Ricciardo

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della sessione, per non perdersi nemmeno un istante di questo importantissimi test, che ci aiuteranno a capire chi si presenterà nel migliore dei modi verso il Mondiale di Formula Uno che scatterà a marzo con il Gran Premio di Australia. (FOTOCATTAGNI)

14.59 1:23.109 per Leclerc ancora su gomma bianca. Il monegasco sta mettendo in mostra ottima costanza di rendimento nei long run.

14.58 “Lungo” di Magnussen alla Caixa, giro rovinato per il danese che si rimette subito a spingere.

14.56 Bottas migliora e scende a 1:24.860 sempre nel long run con le gomme medie.

14.54 Di nuovo in azione anche Charles Leclerc. Ferrari che vuole avvicinare quota 100 giri in fretta…

📝 Ferrari torna a marcar el ritme el segon dia de #F1Testing ➡ https://t.co/YHEDDd0FpX pic.twitter.com/vLNtGhktdS — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) February 19, 2019

14.53 Entra in scena anche Kevin Magnussen con la Haas. Il danese è il secondo in classifica generale.

Afternoon running is GO!!!! 🏎🇩🇰 pic.twitter.com/PBavBXSF2K — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 19, 2019

14.52 Dopo la rottura del DRS di questa mattina con Ricciardo, Hulkenberg non l’ha voluto usare fino a questo momento.

14.50 1:23.029 per Bottas che, con le medie, prosegue nel suo long run.

14.49 Dopo aver limato qualche decimo al suo limite precedente, Hulkenberg riporta la sua RS19 ai box.

14.47 Esordio pomeridiano anche per Lando Norris con la McLaren.

14.45 Hulkenberg migliora leggermente ma rimane sull’1:23.0 con gomme C2.

14.43 Riparte il pomeriggio di Charles Leclerc, di nuovo in pista con la SF90.

14.41 Il primo tempo di Hulkenberg recita 1:24.173, tempo altissimo.

14.40 Bottas dopo una serie di giri interlocutori va sull’1:19.947 a 19 millesimi dal tempo di Hamilton.

14.38 L’ingresso in pista di Nico Hulkenberg con la sua RS19.

14.35 Il monegasco decide di riportare la vettura ai box dopo aver concluso uno stint di 15 giri.

14.33 Errore di Leclerc in curva 5. Frenata all’ultimo e ruote fumanti. Niente di grave, ma giro rovinato.

14.32 Entra in scena anche Hulkenberg, al suo esordio giornaliero.

14.30 Novità da casa Haas. Domattina girerà Fittipaldi e, invece, al pomeriggio toccherà Grosjean.

14.29 Bottas continua ma non riesce a migliorare. Sempre a 5.8 dalla vetta.

14.28 Come non detto, Stroll rientra ai box, per cui sul tracciato rimangono Leclerc (C2) e Bottas e Gasly, entrambi su gomme C3. Il monegasco gira in 1:24.992.

14.26 Uno sguardo dal box Racing Point, con Stroll che sta girando

You’re one minute late from lunch and the car’s gone. Guess we’re very eager to start our afternoon programme! #F1Testing pic.twitter.com/Eyjp7cqCif — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 19, 2019

14.24 Computo giri completati al momento:

Leclerc 78

Hamilton 74

Gasly 69

Giovinazzi 62

Albon 61

Norris 53

Stroll 47

Magnussen 33

Ricciardo 28

Bottas 8

14.22 La vettura di Stroll presenta numerose ghiere a livello dell’anteriore sinistra, esattamente dietro la gomma.

14.20 Bottas decide di fermarsi ai box. Esce, invece, Lance Stroll con la Racing Point.

14.18 Continuano a girare Leclerc e Bottas, ma su tempi non importanti. Sulla Sf90 del monegasco si nota parecchia vernice sul retrotreno.

14.16 Ancora un 1:24.058 per Bottas che rimane in ultima posizione.

14.14 Bottas fa segnare ancora 1:24.860. Leclerc scende in pista con le C2, le gomme medie.

14.13 Come sempre non mancano i tifosi di Robert Kubica. Purtroppo è la Williams a marcare visita…

14.12 Ed ora ecco Charles Leclerc in pista! Il pomeriggio inizia subito con le due migliori vetture al via!

14.11 Il primo tempo di Bottas è di 1:25.838 con le C3.

14.10 Nel frattempo intervistato da Sky Sport ecco le parole di Daniel Ricciardo: “Mi sto trovando bene con la mia nuova Renault, la vettura sembra normale, peccato per la rottura del DRS. Ho fatto un buon long run, le gomme si consumano in una buona maniera, per cui per ora tutto bene”.

14.07 Vedremo come si dipanerà il lavoro del finlandese.

VB, you’re up! 👏 Lewis managed 74 laps this morning. How many more can the Finn add before the end of play today? 🤔 #F1Testing pic.twitter.com/2cfOQN8t76 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 19, 2019

14.05 E invece ecco Valtteri Bottas scendere sul tracciato!

14.03 Come volevasi dimostrare, tutto tace nella pit lane del Montmelò.

14.01 Solitamente nella prima ora post-pausa pranzo non c’è mai troppo movimento in pista. Speriamo di essere smentiti!

14.00 SI PARTE!! INIZIA IL POMERIGGIO DI QUESTO MARTEDI DEI TEST DI BARCELLONA!

13.59 Tutto pronto per il via. Anche oggi condizioni ideali a Barcellona. 14°, anche se il cielo è velato da qualche nuvola, al contrario del sole pieno di ieri. Anche nei prossimi giorni si annuncia sole e temperature attorno ai 17°.

13.58 Due minuti al via del pomeriggio del Montmelò. Riproponiamo il resoconto delle prime 4 ore! Ricordiamo che, come ieri, Mercedes e Renault cambieranno le guide.

Time for a lunch break in Barcelona 🍽 It was another impressive morning session from @ScuderiaFerrari ⏱️#F1Testing #F1 pic.twitter.com/EOmFwlGpfd — Formula 1 (@F1) February 19, 2019

13.56 Lance Stroll, invece, con la Racing Point ha totalizzato 45 giri con il miglior crono di 1:20.433. Il canadese deve ancora conoscere al meglio la sua nuova monoposto.

45 laps for @lance_stroll in the morning session, with a best time of 1:20.433 – good mileage on which to build when we return to track after lunch! #F1Testing pic.twitter.com/WdOf4krWfI — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 19, 2019

13.53 Esordio positivo anche per Pierre Gasly che ha già messo in cascina 69 tornate nella mattinata. Miglior tempo 1:19.814. Il francese è pronto per il pomeriggio.

A busy first morning behind the wheel of the #RB15 for @PierreGASLY 👊 He's completed 69 laps with a best time of 1:19.814 in this morning's session. 🇪🇸 #F1Testing pic.twitter.com/k5SdKNFybd — Red Bull Racing (@redbullracing) February 19, 2019

13.50 Per l’inglese 53 giri completati senza intoppi nella prima parte della sessione.

53 laps for @LandoNorris so far today as we head into the lunch break. 🍽👌 #F1Testing pic.twitter.com/0X5xlfFFz4 — McLaren (@McLarenF1) February 19, 2019

13.47 Lando Norris ha lavorato con diverse ghiere sulla sua McLaren nel corso della mattinata. La MCL34 ha bisogno di lavoro sull’aerodinamica anche se sembra essere partita decisamente meglio di quanto visto nelle ultime annate.

13.45 Il fuoripista di questa mattina di Daniel Ricciardo, macchina salvata proprio all’ultimo…

Lose a chunk of your rear wing 💥 Still avoid the barriers 👀 Decent reactions, @danielricciardo 👏#F1 #F1Testing pic.twitter.com/TBzt5ehoDk — Formula 1 (@F1) February 19, 2019

13.42 Per l’esordiente Alex Albon 61 giri con la sua STR14 nel corso della mattinata

Time to break for lunch. @alex_albon has racked up 61 laps in the morning session! 💪 pic.twitter.com/eaGnjf5vfb — Toro Rosso (@ToroRosso) February 19, 2019

13.40 Impressionante la prima parte della giornata per Charles Leclerc. Miglior tempo e ben 73 tornate completate per il monegasco.

The 🏁 flag is out, which means it's lunchtime 🍽

Here's a summary of our day so far with @Charles_Leclerc.#F1Testing #essereFerrari pic.twitter.com/PdEW3lzSTU — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 19, 2019

13.37 Riepilogo di quanto accaduto questa mattina

Missed this morning’s #F1testing @Circuitcat_eng? Don’t worry: we have everything you need to know. Test resumes at 2pm. pic.twitter.com/wjaYX3etn6 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 19, 2019

13.34: Charles è stato molto veloce sia con il compound 3 che con il compound 2, avvicinandosi moltissimo alla miglior prestazione del teutonico.

13.32: Al momento, davanti a tutti, la Ferrari di Charles Leclerc che un po’ come ha fatto il compagno di squadra Sebastian Vettel ieri si è issato in vetta all’ordine dei tempi con tranquillità.

13.31: Allo stato attuale delle cose i team sono in pausa pranzo e si riprenderà a girare a partire dalle ore 14.00

13.30: Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del pomeriggio della seconda giornata dei test di F1 a Barcellona (Spagna)