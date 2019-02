LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: mattina 19 febbraio, debutta Leclerc sulla Ferrari!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test riservati al Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) ci apprestiamo a vivere un’altra giornata molto interessante.

Il day-2 si prospetta molto interessante per gli appassionati italiani e per i tifosi della Ferrari, dato che faranno il loro esordio stagionale nei test catalani il monegasco Charles Leclerc (nuovo compagno di squadra di Vettel a Maranello) e il pugliese Antonio Giovinazzi (alla prima stagione da pilota di F1 a tempo pieno in Alfa Romeo). Debutto molto atteso anche quello di Pierre Gasly sulla Red Bull, mentre la Mercedes alternerà Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tra sessione mattutina e pomeridiana. Non scenderà in pista neanche oggi la Williams.

E’ evidente che le attrazioni saranno tutte, o quasi, su Leclerc. Gli ottimi risultati ottenuti ieri dal tedesco Sebastian Vettel sulla Rossa stimoleranno degli inevitabili confronti e va da sé che l’occhio al cronometro sarà ancora piuttosto attento. Il 21enne nativo del Principato però non sembra essere troppo preoccupato da ciò e, conscio di avere molto da imparare, scenderà in pista per divertirsi ma anche per far vedere di essere all’altezza della situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00. Buon divertimento! FOTOCATTAGNI

La line-up dei piloti

8.52: Di seguito la line-up odierna:

Team Piloti Mercedes Hamilton/Bottas Ferrari Leclerc Red Bull Gasly Renault Ricciardo/Hulkenberg Haas Magnussen Racing Point Stroll McLaren Norris Alfa Romeo Giovinazzi Toro Rosso Albon

8.50: Dieci minuti e si comincia!

8.48: Cielo coperto a Barcellona:

8.47: Ancora una volta non potrà essere della partita la Williams, che non ha ancora completato l’assemblaggio della nuova FW42. La speranza è di riuscire ad avere la monoposto pronta per domani, ma intanto c’è già la certezza che in questi test non vedremo in pista Nicholas Latifi

8.45: Rookie in pista anche per la McLaren, anche se decisamente con più esperienza. A prendere il testimone da Carlos Sainz sarà infatti Lando Norris, che lo scorso anno ha già avuto modo di cimentarsi sia nei test che in alcune sessioni di prove libere. Il quadro della giornata si completa con Kevin Magnussen sulla Haas e con il “padrone di casa” Lance Stroll sulla Racing Point.

8.41: E poi sarà il giorno del ritorno ufficiale di un italiano nel Circus: quest’oggi si cimenterà al volante dell’Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi che, dopo aver passato diverso tempo in Ferrari nel ruolo di terzo pilota, ha la sua occasione

8.39: Giornata di debutti in casa Red Bull visto che al volante della RB15 ci sarà Pierre Gasly e vedremo cosa saprà fare il campione della GP2 nel 2016.

8.35: In mattina la Mercedes dovrebbe esibirsi con Lewis Hamilton e anche questo confronto sarà stuzzicante tra il campione del modo e Leclerc.

8.34: Sarà quindi interessante verificare il confronto con Sebastian Vettel in termini di prestazioni sul giro.

8.29: Il monegasco avrà la responsabilità di guidare la Ferrari nel corso di tutta la giornata e sarà la sua prima volta vera e propria con una Ferrari da pilota ufficiale. Il 21enne nativo del Principato non sembra sentire la pressione ma di sicuro un po’ d’emozione ci sarà.

8.27: Oggi quindi day-2 ed inutile negarlo: l’osservato speciale è Charles Leclerc.

8.24: Inizio un po’ così per Kimi Raikkonen, a bordo dell’Alfa Romeo: il finlandese ha chiuso con il quinto tempo, mettendo insieme più di 100 giri ma essendo costretto a fermarsi proprio negli ultimi scampoli del turno per un problema tecnico. Tuttavia, la C38 sul piano delle prestazioni sembra esserci

8.20: Si può sorridere anche in casa Red Bull. I tanti giri messi insieme da Verstappen e soprattutto l’affidabilità del motore Honda hanno dato conforto all’olandese che non vede l’ora di salire a bordo della sua RB15.

8.17: Mercedes che chiudendo più indietro non sembra aver voluto mostrare troppo le proprie carte, girando il più del tempo con la mescola più dura (C2) e raccogliendo la maggior parte delle proprie informazioni su quella mescola.

8.15: Una SF90 che a detta del tedesco è stata straordinariamente performante, ben bilanciata e facile da guidare. Difficile desiderare qualcosa di meglio al debutto…

8.12: Si riprende da una prima giornata nella quale la Ferrari e Sebastian Vettel hanno dimostrato di essere parecchio in feeling: il record ufficioso della pista (sul passo gara) e la consistenza messa in evidenza (169 giri) sono stati notevoli

