LIVE Cremona-Brindisi basket, Finale Coppa Italia 2019: atto conclusivo inedito ed incertissimo tra le rivelazioni della stagione

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Brindisi, atto conclusivo delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Le due squadre si giocheranno la finale della Coppa Nazionale per la prima volta nella loro storia, perciò la vincente della contesa odierna si iscriverà all’albo d’oro della manifestazione dopo 42 edizioni. L’incontro appare sulla carta molto equilibrato e apertissimo, anche se la Vanoli Cremona allenata da Meo Sacchetti si presenta alla finalissima con la consapevolezza di aver trovato una grandissima solidità e un gioco spettacolare e allo stesso tempo molto efficace su entrambi i lati del campo.

La squadra lombarda si è sbarazzata abbastanza agevolmente di Varese e della Virtus Bologna nei turni precedenti grazie all’apporto dell’eterno Travis Diener (26 punti con 6 triple in semifinale) e al grandissimo talento offensivo di Wesley Saunders ed Andrew Crawford. Il reparto lunghi si è dimostrato ampiamente all’altezza della situazione con l’esplosività e la verticalità dello statunitense Mangok Mathiang abbinata all’intelligenza cestistica di Giampaolo Ricci, l’italiano più migliorato della stagione.

Dall’altra parte i pugliesi dell’Happy Casa Brindisi stanno attraversando uno stato di forma eccezionale che ha permesso loro di vincere gli ultimi sette incontri consecutivi tra Campionato e Coppa, eliminando nei turni precedenti Avellino e Sassari al termine di due autentiche battaglie decise solo nel finale. Il gruppo allenato da Frank Vitucci sembra aver trovato un ottimo equilibrio in entrambe le metà campo grazie all’atletismo e alla tecnica sopraffina del quintetto base, formato dall’asse play-pivot Adrian Banks-John Brown e dagli esterni Jeremy Chappell (uno dei migliori difensori della kermesse), Devondrick Walker e Riccardo Moraschini (protagonista assoluto in semifinale con 18 punti).

La sfida tra Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi si giocherà al Nelson Mandela Forum di Firenze a partire dalle ore 18.00. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un canestro dell’atto conclusivo delle Final 8 di Coppa Italia 2019. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Credit: Ciamillo