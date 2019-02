VIDEO Cremona-Brindisi, Highlights, sintesi Finale Coppa Italia basket: primo storico trionfo dei lombardi

Johnson-Odom Darius, GRISSIN BON REGGIO EMILIA vs VANOLI CREMONA, Campionato Lega Basket Serie A 2017/2018, recupero 23° giornata, PalaBigi Reggio Emilia 18 aprile 2018 - FOTO Bertani/Ciamillo

Cremona ha vinto la Coppa Italia 2019 di basket, la Vanoli ha sconfitto Brindisi per 83-74 nella Finale giocata al Mandela Forum di Firenze e ha così alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia. La compagine lombarda ha sempre avuto il controllo della partita anche se i pugliesi non hanno mai mollato contribuendo a regalare al pubblico un match particolarmente avvincente fino alla sirena finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Cremona-Brindisi, Finale della Coppa Italia 2019 di basket.

VIDEO HIGHLIGHTS CREMONA-BRINDISI, FINALE COPPA ITALIA BASKET 2019:

