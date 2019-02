Pallamano, Serie A 2019: Merano ferma Bolzano, vincono Pressano e Conversano

Giornata numero 18 per la Serie A di pallamano maschile, che vede subito una sorpresa, rappresentata dal pareggio del Bolzano, che resta in testa alla classifica, nonostante il pirotecnico pareggio per 21-21 contro il Merano, mentre si avvicina pericolosamente il Pressano, giustiziere 25-20 del Cingoli.

Due punti anche per il Conversano, capace di piegare 34-29 la Ego Siena, cui non bastano le 13 reti di Jacob Nelson, con il Cassano Magnago che nonostante un Alessio Moretti a mezzo servizio sconfigge 18-14 la Metelli Cologne nel derby della Lombardia.

Colpaccio invece per la Mfoods Carburex Gaeta, che si impone sul Trieste per 22-21 con una rete nel finale di Riccardo Di Giulio, mentre il Brixen spezza l’entusiasmo del Bologna, vincendo per 30-19, con il quadro chiuso dal posticipo tra Fasano e Fondi, vinto dai laziali per 27-20.

I risultati di giornata:

La classifica aggiornata:

Bozen 32 pti, Pressano 29, Conversano 27, Cassano Magnago 24, Acqua&Sapone Junior Fasano 21, Trieste 17, Brixen 16, Alperia Merano 15, Ego Siena 15, Banca Popolare di Fondi 15, Metelli Cologne 13, MFoods Carburex Gaeta 12, Cingoli 10, Bologna United 6

*una gara in meno

