LIVE Ciclocross, Mondiali 2019 in DIRETTA: l’Italia punta su Arzuffi e Lechner nella gara Elite femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. L’Olanda potrà contare anche su Lucinda Brand, apparsa in grande forma nelle ultime gare, e sulla campionessa europea Annemarie Worst.

Non sarà quindi facile per la belga Sanne Cant difendere il titolo, visto che anche la veterana statunitense Katherine Compton e la svizzera Jolanda Neff sono pronte a dare battaglia, così come le azzurre. L’Italia potrà infatti contare su due atlete di grande livello come Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi. La bolzanina proverà a sfruttare la sua esperienza per tornare sul podio dopo il bronzo del 2014, mentre la brianzola andrà a caccia del grande acuto dopo aver centrato in questa stagione la storica vittoria nel Superprestige di Gavere. Restate quindi con noi per scoprire chi avrà l’onore di vestire la maglia iridata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di ciclocross: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 15.00. Buon divertimento! (Foto: Mariani Livephotosport)

