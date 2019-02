LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia a caccia delle medaglie negli inseguimenti a squadre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2019. In quel di Pruskow, in terra polacca, si disputano le prime tre finali del programma: si assegnano dunque le prime nove medaglie. Due le specialità olimpiche protagoniste oggi: la velocità a squadre sia al maschile che al femminile. L’Italia nutre speranze di podio però nello scratch al femminile, dove Martina Fidanza parte tra le favorite visti gli ultimi strepitosi risultati in Coppa del Mondo (doppietta tra Cambridge ed Hong Kong). Entrano poi in scena gli inseguimenti a squadre, dove il Bel Paese vuol fare la voce grossa: turno di qualificazione al pomeriggio, dove sarà una formalità sia al maschile che al femminile andare avanti, poi per gli uomini anche il fondamentale primo turno che delineerà il tabellone alla sera.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

