LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2019 in DIRETTA: 28 febbraio. Italia in cerca di riscatto, l’inseguimento a squadre femminile punta alla medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Pruszkow, in Polonia. Dopo le prime tre finali disputate ieri, si assegneranno oggi, giovedì 28 febbraio, altri quattro titoli iridati: oltre agli atti conclusivi dell’Inseguimento a squadre maschile e femminile, in pista anche le finali del Keirin e dello Scratch maschile. L’Italia andrà a caccia del riscatto dopo una prima giornata caratterizzata dalla sfortuna.

Il giovanissimo quartetto femminile, formato da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, cercherà l’impresa nella semifinale contro l’Australia per accedere alla finale per la medaglia d’oro. Anche in caso di sconfitta però le azzurre hanno tutte le carte in regola per provare a confermarsi sul terzo gradino del podio come lo scorso anno. L’altra speranza italiana di giornata è Michele Scartezzini, chiamato a difendere l’argento iridato nello Scratch conquistato ad Apeldoorn (Olanda) nella passata edizione.

Il programma di gare vedrà svolgersi nella sessione pomeridiana, dalle 14.30 alle 17.00, le prime fasi della Sprint femminile e del Keirin maschile, dove non ci saranno corridori azzurri. Questa sera, dalle 18.30 alle 21.30, andranno in scena le quattro finali di giornata, oltre ai quarti di finale della Sprint femminile. Seguite con la DIRETTA LIVE di OA Sport l’intera seconda giornata dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista, per non perdervi davvero nulla di questo attesissimo appuntamento. Buon divertimento!

Il riepilogo della prima giornata – La presentazione delle finali dell’inseguimento a squadre – Il programma di oggi (28 febbraio)

