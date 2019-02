Ciclismo su pista, Mondiali 2019: si apre il programma con gli inseguimenti, occhio allo scratch femminile

Si apre finalmente, in quel di Pruskow (Polonia), il programma per quanto riguarda il Mondiale di ciclismo su pista 2019. Prima giornata che assegnerà le medaglie per tre finali, fondamentale però questo mercoledì anche in chiave Italia, visto che entrano in scena gli inseguimenti a squadre, le carte più importanti in chiave podio per gli azzurri.

Da capire chi schiereranno i commissari tecnici del Bel Paese nella prima fase del torneo di inseguimento. Ci sarà spazio per far riposare qualcuno, visti i tanti turni ravvicinati. Al maschile qualificazioni al pomeriggio e primo turno alla sera: sarà già fondamentale, dunque il quartetto molto probabilmente sarà quello titolare, con i vari Ganna, Lamon, Consonni e Bertazzo. Tra le donne invece in scena solo le qualificazioni, una formalità per il trenino tricolore: potrebbe esserci spazio per Vittoria Guazzini e Simona Frapporti, mentre potrebbe saltare un turno Letizia Paternoster.

Italia che potrebbe essere protagonista nello scratch al femminile: prova non olimpica nella quale sarà al via Martina Fidanza. La giovanissima azzurra ha dato spettacolo in Coppa del Mondo tra Cambridge ed Hong Kong andando a prendersi due vittorie clamorose, che l’hanno portata in un’altra dimensione, con l’obiettivo dunque di provare a puntare al podio iridato. Per lei oggi doppio impegno: sarà in scena anche nella velocità a squadre con Miriam Vece, con molte meno possibilità di puntare in grande. Nella stessa disciplina, al maschile, invece non ci saranno azzurri in gara.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter Federciclismo