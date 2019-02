Ciclismo su pista, Mondiali 2019 oggi (28 febbraio): programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Dopo un inizio all’insegna della sfortuna, la Nazionale italiana di ciclismo su pista si appresta ad affrontare la seconda giornata di gare del Mondiale 2019, cominciato ieri a Pruszkow, in Polonia. L’evento più atteso del programma saranno le finali dell’inseguimento a squadre, dove purtroppo sarà presente soltanto il quartetto femminile vista l’eliminazione a sorpresa degli uomini.

Le speranze italiane saranno quindi riposte in Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, che cercheranno di conquistare una prestigiosa medaglia. Scenderà in pista nella giornata di oggi anche Michele Scartezzini nello Scratch, con l’obiettivo decisamente complesso di difendere l’argento mondiale conquistato lo scorso anno. Nessun atleta italiano impegnato invece nella Sprint femminile e nel Keirin maschile.

La seconda giornata di gare del Mondiale 2019 vedrà disputarsi nel pomeriggio le prime fasi del Keirin maschile e della Sprint femminile (dalle 14.30 alle 17.06), mentre in serata saranno assegnati quattro titoli: Inseguimento a squadre maschile e femminile, Scratch maschile, Keirin maschile (dalle 18.30 alle 21.21). La sessione serale sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre quella pomeridiana potrà essere seguita soltanto in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere davvero nulla di questo attesissimo appuntamento. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

14.30-17.06

Keirin M – primo turno

Sprint F – qualificazioni

Keirin M – ripescaggi

Sprint F – sedicesimi di finale

Keirin M – secondo turno

Sprint F – ottavi di finale

18.30-21.21

Team Pursuit F – primo turno

Sprint F – quarti di finale (1)

Keirin M – terzo turno

Team Pursuit M – finale

Sprint F – quarti di finale (2)

Scratch M – finale

Sprint F – quarti di finale (spareggi)

Keirin M – finale 7°- 12° posto

Keirin M – finale 1°- 6° posto

Team Pursuit F – finale

